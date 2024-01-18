Продажи Lords of the Fallen превысили 1,2 миллиона копий

Продажи Lords of the Fallen от CI Games превысили 1,2 миллиона копий по всему миру к концу ноября 2023 года.
Об этом стало известно из нового отчета инвестиционной исследовательской компании Edison Group. В октябре 2023 года издатель CI Games уже сообщал, что, несмотря на не самый удачный старт, игре удалось продать более миллиона копий в первые же дни после запуска.
"Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, связанные с устаревшим оборудованием геймеров, исправления после запуска привели к продажам в 1,2 миллиона копий к концу ноября", - говорится в отчете Edison. "Lords of the Fallen - это первый из стратегических столпов CI Games, направленных на увеличение количества новых интеллектуальных объектов и частоты релизов".
В статье также упоминается, что из первого миллиона продаж 55% пришлось на более дорогую версию Deluxe, а 54% - на консоли. Помимо данных о продажах, отчет Edison содержит некоторые подробности о новых грядущих проектах CI Games, в котором упоминается, что в разработке находится множество новых игр, и издатель стремится "увеличить частоту выхода новых игр до одного раза в 12-18 месяцев, а также расширить портфолио IP, выйти на новые форматы и кросс-медийный потенциал".
Ахахах)
Ох эти геймеры, со своими устаревшими компьютерами.
Глупость - не вирус, но распространяется быстро.
Здорово, надеюсь намутят продолжение.
Мне игра показалась кривоватой в плане управления. Не смогла заставить себя ее пройти. До уровня елдена не дотягивает. + оч. странная гамма фильтров выбрана. Через пару часов игры начинают глаза вытекать. какое-то все темное и контрастное. Пастельные цвета елдена или дс3 мне как-то больше нравятся. Мир фонаря полная шляпа, с бесконечными мобами и красным духом, которого пока убьешь, малению в елдене завалишь. Нет, он не сложный. Он просто оч. жирный в плане нр
Тот же Remnant 2 за 2 месяца получил тираж в 2 ляма:)
передумал LotF проходить:) начало реально зажатое, хотя по часам в ней больше 20-30.
мир Умбры, фишка с фонарем мне тоже всё же не понравилась. Хотя другу игра зашла и уже наиграл 90 часов) дорожная карта есть на 2024 год.