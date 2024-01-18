на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 961 оценка

Продажи Lords of the Fallen превысили 1,2 миллиона копий

butcher69
Новости

Продажи Lords of the Fallen от CI Games превысили 1,2 миллиона копий по всему миру к концу ноября 2023 года.

Об этом стало известно из нового отчета инвестиционной исследовательской компании Edison Group. В октябре 2023 года издатель CI Games уже сообщал, что, несмотря на не самый удачный старт, игре удалось продать более миллиона копий в первые же дни после запуска.

"Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, связанные с устаревшим оборудованием геймеров, исправления после запуска привели к продажам в 1,2 миллиона копий к концу ноября", - говорится в отчете Edison. "Lords of the Fallen - это первый из стратегических столпов CI Games, направленных на увеличение количества новых интеллектуальных объектов и частоты релизов".

В статье также упоминается, что из первого миллиона продаж 55% пришлось на более дорогую версию Deluxe, а 54% - на консоли. Помимо данных о продажах, отчет Edison содержит некоторые подробности о новых грядущих проектах CI Games, в котором упоминается, что в разработке находится множество новых игр, и издатель стремится "увеличить частоту выхода новых игр до одного раза в 12-18 месяцев, а также расширить портфолио IP, выйти на новые форматы и кросс-медийный потенциал".

-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Anton Vasiljev
Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, связанные с устаревшим оборудованием геймеров

Ахахах)

Ох эти геймеры, со своими устаревшими компьютерами.

5
Raphtallia

Глупость - не вирус, но распространяется быстро.

6
borsic

Здорово, надеюсь намутят продолжение.

3
Raphtallia

Мне игра показалась кривоватой в плане управления. Не смогла заставить себя ее пройти. До уровня елдена не дотягивает. + оч. странная гамма фильтров выбрана. Через пару часов игры начинают глаза вытекать. какое-то все темное и контрастное. Пастельные цвета елдена или дс3 мне как-то больше нравятся. Мир фонаря полная шляпа, с бесконечными мобами и красным духом, которого пока убьешь, малению в елдене завалишь. Нет, он не сложный. Он просто оч. жирный в плане нр

3
bohdan2015

Тот же Remnant 2 за 2 месяца получил тираж в 2 ляма:)

передумал LotF проходить:) начало реально зажатое, хотя по часам в ней больше 20-30.

мир Умбры, фишка с фонарем мне тоже всё же не понравилась. Хотя другу игра зашла и уже наиграл 90 часов) дорожная карта есть на 2024 год.

0