Создатели Lords of the Fallen до конца года добавят возможность менять внешний вид персонажа

Одна из наиболее востребованных функций сообщества Lords of the Fallen станет реальностью до конца 2023 года, поскольку HexWorks подтвердила, что внутриигровая функция изменения внешнего вида персонажей Lords of the Fallen находится в стадии разработки.

Об этом студия упомянула в рамках сегодняшнего большого обновления игры.

По многочисленным просьбам, хотя это и не было включено в первоначальный выпущенный план действий, мы рады сообщить, что началась работа, позволяющая заново настроить внешний вид вашего персонажа в игре, выпуск которой в настоящее время запланирован до конца года. Эта функция будет сопровождаться собственным мини-квестом, чтобы ее разблокировать.

Хотя студия не отметила эту функцию в недавно выпущенной дорожной карте ролевой игры, приятно слышать, что над ней работают и она выйдет до конца года. HexWorks довольно стабильно выпускает обновления, исправляя ошибки и улучшая ее, и будем надеяться, что эта тенденция сохранится.