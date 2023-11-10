Lords of the Fallen получила ещё одно крупное исправление, вносящее более 100 улучшений

HexWorks выпустила обновление Lords of the Fallen 1.1.310 от 9 ноября этого года, которое включает более 100 исправлений и улучшений. Ожидайте изменений в инвентаре, боссах и многом другом.
Сегодняшнее еженедельное обновление содержит более 100 значительных изменений и улучшений по всем направлениям. Помимо этого, он также включает в себя первый этап расширения инвентаря, полную переработку встречи с боссом «Расколотый монарх», онлайн-функциональность для Steam Deck, дальнейшие улучшения HDR.
Разработчики также подтвердили, что ключевые квестовые предметы больше не будут затронуты ограничения по инвентарю. По просьбам игроков они также добавили возможность скрывать цифры урона на HUD для более захватывающего опыта.
Полный список изменений доступен по ссылке.
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