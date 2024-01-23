Анонс новых узоров и образов трансформации в Lost Ark

Обновление "Предвестники тьмы" в Lost Ark добавит в игру экстремального Волдана, пролог Камена, расширения поместья и много мелких новшеств. Аструм рассказали про оставшиеся новинки, а патч выпустят 24 января 2024 года.
Для классов Фурия, Механист и агент С.К.А.У.Т добавят сразу по 3 образа трансформации с новым слотом и кнопкой просмотра перевоплощения в интерфейсе.
Существенно повысят лимит на максимальное количество перьев лазениса, изумрудных и цитриновых осколков. Также повысят лимит на количество некоторых предметов в одной ячейке и введут хранилище боеприпасов для персонажей Наследия.
Для покраски костюмов добавят сразу 8 новых вариантов узоров.