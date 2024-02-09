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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 311 оценок

Обновления "Затмение" в ММОРПГ игре Lost Ark уже 21 февраля

DrugFruger
Новости

На 21 февраля 2024 года запланировано обновление “Затмение” для MMORPG игры Lost Ark. Издатель Аструм добавит новый контент, боссов и игровые механики. Главным нововведением станет появление Хранителя Вескаля - огромного монстра, похожего на летучую мышь.

Чтобы сразиться с ним, игрокам потребуется достигнуть 1630-го уровня снаряжения. Также в ММОРПГ игре появится рейдовый босс Камен, героическая версия которого будет доступна для прохождения. Рейд будет состоять из четырех фаз, за прохождение которых игроки смогут получить специальные награды.

Еще одним новшеством станет механика трансцендентности - она позволит улучшать базовые характеристики снаряжения с помощью специальных ресурсов. В онлайн игре появятся эпические и легендарные образы третьего сезона, а также новые игровые события, такие как “Шустрые старты” и “Мококо экспресс”. Кроме того, будет проведен ряд улучшений игрового процесса и интерфейса.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ipr0dex
Чтобы сразиться с ним, игрокам потребуется достигнуть 1630-го уровня снаряжения

когда фантазия кончилась, остается тока поднимать лвлы снаряги🤣🤣🤣 и кто еще играет в эту бесконечную дрочильню?

-3