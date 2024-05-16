Стальной кулак - подробности о новом герое в Lost Ark

Стальной кулак - это новый уникальный герой в популярной hack and slash ММОРПГ Lost Ark, который в бою находится на ближних дистанция, нанося быстрые сокрушительные удары по врагу, а в качестве оружия использует силовые перчатки. Стальной кулак не пользуется маной, а взамен эффективно использует внутреннюю энергию.
Стальной кулак - умения
Его умения основаны на совместном использовании духа и энергии ки, которые взаимодействуют друг с другом, открывая новые комбинации. Особенностью является то, что энергия КИ со временем сама накапливается, а вот дух прибавляется только когда тратится ки.
Стойка Золотого дракона
Когда герой постоянно использует энергию ки и силу духа, то накапливается шкала активации стойки Золотого дракона.
- Увеличение скорости атаки на 10%.
- Усиленные обычные атаки. Завершение серии обычных атак сокращает время восстановления умений на 5%.
- При применении обычной атаки если использовать Умения ки, то Стальной кулак совершает завершающий удар.
Мастерство у героя Стальной кулак развивается с помощью двух привязанных к классу гравировок Запретное откровение и Золотая печать.
Более подробно о герое Стальной кулак в источнике.