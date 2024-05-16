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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 319 оценок

Стальной кулак - подробности о новом герое в Lost Ark

DisobedientOswald

Стальной кулак - это новый уникальный герой в популярной hack and slash ММОРПГ Lost Ark, который в бою находится на ближних дистанция, нанося быстрые сокрушительные удары по врагу, а в качестве оружия использует силовые перчатки. Стальной кулак не пользуется маной, а взамен эффективно использует внутреннюю энергию.

Стальной кулак - умения

Его умения основаны на совместном использовании духа и энергии ки, которые взаимодействуют друг с другом, открывая новые комбинации. Особенностью является то, что энергия КИ со временем сама накапливается, а вот дух прибавляется только когда тратится ки.

Стойка Золотого дракона

Когда герой постоянно использует энергию ки и силу духа, то накапливается шкала активации стойки Золотого дракона.

  • Увеличение скорости атаки на 10%.
  • Усиленные обычные атаки. Завершение серии обычных атак сокращает время восстановления умений на 5%.
  • При применении обычной атаки если использовать Умения ки, то Стальной кулак совершает завершающий удар.

Мастерство у героя Стальной кулак развивается с помощью двух привязанных к классу гравировок Запретное откровение и Золотая печать.

Более подробно о герое Стальной кулак в источнике.

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