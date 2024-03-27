Студия-разработчик Crossfire и Lost Ark закрывает студию в Барселоне

Если верить сотруднику студии Smilegate, барселонское отделение Lost Ark и Crossfire закроется, а все его сотрудники будут уволены.

В сообщении на своей странице в LinkedIn главный нарративный дизайнер Smilegate Barcelona Стефан Бле (Stephane Blais) заявил сегодня, что игровая индустрия "все больше и больше начинает походить на игру Battleship" и что сейчас "настал черед его студии".

Далее он сообщает, что все сотрудники Smilegate Barcelona уволены, а сама студия закрывается. Он заяввил, что команда была "фантастической и очень преданной", и что сотрудники Smilegate Barcelona упорно работали, чтобы спасти студию.

Smilegate Barcelona была основана летом 2020 года под руководством генерального директора Йонгила Кима.

Первой игрой студии должна была стать игра с открытым миром для консолей. На момент закрытия студии она еще не была анонсирована.

Среди других сотрудников Smilegate Barcelona был вышеупомянутый Стефан Бле, чьи заслуги включают работу над франшизами Far Cry и Assassin's Creed, а также другие ветераны индустрии, такие как дизайнер уровней Assassin's Creed Odyssey.

К сожалению, Smilegate Barcelona стала последней в длинной череде студий, которые пострадали от увольнений, сокращения штатов или полного закрытия в рамках продолжающейся волны в индустрии.

В числе других студий, закрывшихся в последние месяцы, — разработчик Saints Row компания Volition, студия Stray Souls - Jukai, TimeSplitters - Free Radical Design и другие.

Многие студии, которым удалось избежать закрытия, все равно столкнулись с увольнениями, в том числе Respawn Entertainment, Supermassive Games и разработчик Disco Elysium ZA/UM.

Маловероятно, что Smilegate Barcelona станет последней студией, пострадавшей от продолжающейся волны увольнений в индустрии.