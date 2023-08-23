Установлено большое обновление "Последний герой" в Lost Ark

Сегодня, 23 августа 2023 года, в российской Lost Ark выпустили обновление "Последний герой" с многочисленными улучшениями, предысторией континента Волдайк и Первобытным островом.
Поговорив с NPC Моколана можно попасть на специальную локацию с ярмаркой, где обмениваются ивентовые предметы на награды события "Фестиваль Альдерана".
Суровый "Первобытный остров" предложит PvP режим королевской битвы на 20 участников. Сражайтесь с рапторами и игроками, подбирайте усиление и станьте единственным выжившим.
Сюжетное приключение с предысторией следующего континента Волдайк начинается у капитана ледокола. Берите задание "Конец ракатайского дозора" и отправляйтесь к Наксу в Нижних Риженках.
Обновлена система "Возвышения" и "Благословение Беатрис", появились "Подарки судьбы", улучшено меню "Книга подземелий", введены функция "Колесо действий" и десятки других улучшений.
Снова начать играть? В 19 последний раз играл. Кто что посоветует?
Можно залетать, играется норм, активностей хватает, как и людей.