В LOST ARK вышло обновление "Темный Эпилог"

Разработчики MMORPG LOST ARK объявили о выходе обновления «Темный Эпилог». Доступно продолжение сюжетной цепочки заданий «Камен: эпилог» и первая часть события «Рейд Хаоса». В первой части события «Рейд Хаоса» нужно сдерживать демонов, наступающих из разлома между мирами.
В LOST ARK появился остров Лей-лай, который можно найти южнее Папуаники, в водах Сумеречного моря. На острове проходит фестиваль Охай’ока. На празднике игроки участвуют в ритуальном «Пиньятлоне» — защите Альбиона от демонических орд. Можно вооружиться водометом и стрелять по пиньятам.
Также в обновлении появилась система поддержки игроков — «Тур де Акрасия». За выполнение заданий пользователи получат награды: уникальные коллекционные предметы и ресурсы для развития персонажа.