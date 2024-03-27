на главную
об игре
Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 316 оценок

В LOST ARK вышло обновление "Темный Эпилог"

Simple Jack
Новости

Разработчики MMORPG LOST ARK объявили о выходе обновления «Темный Эпилог». Доступно продолжение сюжетной цепочки заданий «Камен: эпилог» и первая часть события «Рейд Хаоса». В первой части события «Рейд Хаоса» нужно сдерживать демонов, наступающих из разлома между мирами.

В LOST ARK появился остров Лей-лай, который можно найти южнее Папуаники, в водах Сумеречного моря. На острове проходит фестиваль Охай’ока. На празднике игроки участвуют в ритуальном «Пиньятлоне» — защите Альбиона от демонических орд. Можно вооружиться водометом и стрелять по пиньятам.

Также в обновлении появилась система поддержки игроков — «Тур де Акрасия». За выполнение заданий пользователи получат награды: уникальные коллекционные предметы и ресурсы для развития персонажа.

Источник  
1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий