Тактическая ролевая игра Lost In The Open выйдет в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года ©

Lost In The Open — это сложная пошаговая ролевая игра в жанре roguelike, в которой вы пытаетесь избежать покушения в процедурно сгенерированном средневековом мире с низким уровнем фэнтези.

Вы возглавляете свою партию как Нрвеск, правитель Руэдома. Его правление было кровавым, угнетающим и несправедливым. Прошлые преступления Нрвеска настигли его, и, следовательно, теперь он является целью покушения со стороны его бывших союзников при королевском дворе Страты. Однако ему чудом удается сбежать из замка через черный ход.

Едва избежав убийства, Нрвеск и двое его верных охранников заблудились на ничейной земле между Стратой и Рудомом. Вам нужно будет провести группу через леса, горы и болота. Обменивайтесь ударами с бандитами, королевскими гвардейцами и еще более опасными врагами, ведите переговоры с торговцами и нанимайте бродячих рекрутов, пытаясь выжить в маловероятном путешествии обратно в Рудом.

Сражения в Lost In The Open происходят в пошаговой системе по сетке на основе плиток, созданной для того, чтобы предоставить множество тактических вариантов. Каждое из ваших юнитов может получить до пяти способностей, которые вы можете улучшать на протяжении всей игры, повышая уровень персонажа и улучшая навыки.

Lost In The Open создана для того, чтобы стать сложной задачей. Враги будут вытягивать вас с позиции, заманивать в ловушки и работать как команда, чтобы обойти вас с фланга. Расположите свои отряды так, чтобы создать непроходимую линию фронта, но не забывайте защищать свои фланги и, самое главное, своего короля.

Lost In The Open выйдет в раннем доступе Steam в четвертом квартале 2023 года.