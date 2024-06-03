Создание главной героини Stellar Blade началось с самого откровенного костюма

Корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up продолжает собирать лавры как самый успешный релиз 2024 года. На днях разработчики выпустили свежее обновление для игры с новым контентом, чем еще больше подогрели интерес игроков к данному проекту. Многие геймеры до сих пор не могут поверить, что в этом году вышел проект с настолько красивыми женскими персонажами, которые не боятся показываться в откровенных нарядах. Что самое интересное, разработчики признались в том, что создание главной героини фактически началось с наброска самого эротического наряда в игре.
Представители студии Shift Up опубликовали один из первых концептов главной героини экшена по имени Ева. На ранней стадии разработки авторы не могли определиться с дизайном её внешности, но у команды было несколько идей для формирования образа. Дизайнеры хотели видеть девушку в обтягивающем наряде, который бы подчеркивал её идеальные формы тела и показывал, насколько она превосходит обычного человека. Для этого был разработан концепт костюма с телесным цветом и футуристическими элементами.
К сожалению, по ходу разработки авторы отказались от реализации такого наряда в игре. Тем не менее этот набросок помог команде определиться с финальной версией Евы, а также послужил основой для знаменитого Обтягивающего костюма.