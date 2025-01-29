Состоялся релиз машинного русификатора для Lost Judgment

Как стало известно, пользователь zveryga5, который ранее создал русификатор для Judgment, сегодня так же выпустил машинный русификатор и для продолжения игры - Lost Judgment.

Судя по скриншотам, перевод хоть и машинный, но получился довольно неплохого качества, как и шрифты в нем. Так же, по словам создателя русификатора, дополнение The Kaito Files Story Expansion тоже получило перевод.

Скачать русификатор можно с нашего сайта: