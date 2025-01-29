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Lost Judgment 24.09.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.6 67 оценок

Состоялся релиз машинного русификатора для Lost Judgment

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь zveryga5, который ранее создал русификатор для Judgment, сегодня так же выпустил машинный русификатор и для продолжения игры - Lost Judgment.

Судя по скриншотам, перевод хоть и машинный, но получился довольно неплохого качества, как и шрифты в нем. Так же, по словам создателя русификатора, дополнение The Kaito Files Story Expansion тоже получило перевод.

Скачать русификатор можно с нашего сайта:

Lost Judgment "Русификатор текста - нейро-перевод" [v0.3] {zveryga5}
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
itzendixog

Дай боже, чтобы он перевел и Якузу.

0
Pravdarub

Переводы есть у всех кроме 5,6.

0
itzendixog Pravdarub

0,1,2 да есть русики, 3 и 4 покупные так что считай нету.

0
Spillik

Очередная куртка из жопы змеи.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну для сюжета нужны хотя бы правки, второстепенки можно и машинку оставить, они обычно + - тупые, хотяяяяя если бы в лайк э драгон 7 был машинный, половина веселья просто мимо. // Валентин Бабкин

0
Пользователь ВКонтакте

Ну хоть как-то прогресс // Миша Калинин

-1