Состоялся релиз машинного русификатора для Lost Judgment

Как стало известно, пользователь zveryga5, который ранее создал русификатор для Judgment, сегодня так же выпустил машинный русификатор и для продолжения игры - Lost Judgment.
Судя по скриншотам, перевод хоть и машинный, но получился довольно неплохого качества, как и шрифты в нем. Так же, по словам создателя русификатора, дополнение The Kaito Files Story Expansion тоже получило перевод.
Скачать русификатор можно с нашего сайта:
Дай боже, чтобы он перевел и Якузу.
Переводы есть у всех кроме 5,6.
0,1,2 да есть русики, 3 и 4 покупные так что считай нету.
Очередная куртка из жопы змеи.
Ну для сюжета нужны хотя бы правки, второстепенки можно и машинку оставить, они обычно + - тупые, хотяяяяя если бы в лайк э драгон 7 был машинный, половина веселья просто мимо. // Валентин Бабкин
Ну хоть как-то прогресс // Миша Калинин