Фил Спенсер заявил, что поклонники могут рассчитывать на новые эксклюзивы от японских студий

Игроку достаётся роль персонажа по имени Каим, который прожил уже тысячу лет, но при этом ничего не помнит о своём прошлом. Вместе со своими друзьями он должен исследовать мир, чтобы восстановить все воспоминания и найти того, кто является виновником его беспамятства.

В Lost Odyssey используется традиционная пошаговая система боя, встречающаяся в большинстве японских ролевых игр, наподобие ранних серий Final Fantasy. Карта мира позволяет игроку перемещать отряд между соседними городами или областями на карте, а на поздних этапах игры игроку предоставляется больше свободы в исследовании мира с помощью океанских кораблей.

В городах и посёлках есть гостиницы, где игрок может восстановить здоровье отряда, посетить магазины для покупки и продажи снаряжения, а также воспользоваться специальным пунктом, который позволяет сохранять прогресс игры. Во время исследования определённых областей игрок будет сталкиваться с монстрами, с которыми ему предстоит сражаться.