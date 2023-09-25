Фил Спенсер заявил, что поклонники могут рассчитывать на новые эксклюзивы от японских студий

Недавно глава Xbox Фил Спенсер заявил, что игроки могут ожидать появления новых игр от японских разработчиков.
В интервью сайту Game Watch Спенсеру был задан вопрос о том, будет ли компания издавать больше крупнобюджетных японских игр, таких как ролевые игры Blue Dragon и Lost Odyssey.
"Вы можете рассчитывать на это", - ответил Спенсер, назвав при этом ритм-экшен Hi-Fi Rush в качестве примера недавней игры от японского разработчика, вышедшей на Xbox.
Японские разработчики также являются частью Microsoft Game Studios, и хотя некоторые игры пока не могут быть анонсированы, мы сотрудничаем с японскими командами в разработке новых игр. Пространство разработки растет, в том числе от внутренних и сторонних студий, поэтому я думаю, что мы можем ожидать появления большего количества японских игр в будущем.
Особенно интересно признание Lost Odyssey и Blue Dragon. Обе игры были эксклюзивами для Xbox 360 от разработчика Mistwalker и режиссера Хиронобу Сакагучи, создателя оригинальной Final Fantasy. И обе они оказались на удивление удачными, развивая то, что делало ранние Final Fantasy такими привлекательными. Ранее Сакагучи уже выражал желание вернуться в Blue Dragon, но пока что в культовую классику можно поиграть на Xbox Series X|S.
Scalebound передаёт привет
Я из за нее в свое время брал только бокс, но обломался тогда капитально...
Он это повторяет с 2014 года