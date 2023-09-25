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Lost Odyssey 12.02.2008
7.7 41 оценка

Фил Спенсер заявил, что поклонники могут рассчитывать на новые эксклюзивы от японских студий

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butcher69
Новости

Недавно глава Xbox Фил Спенсер заявил, что игроки могут ожидать появления новых игр от японских разработчиков.

В интервью сайту Game Watch Спенсеру был задан вопрос о том, будет ли компания издавать больше крупнобюджетных японских игр, таких как ролевые игры Blue Dragon и Lost Odyssey.

"Вы можете рассчитывать на это", - ответил Спенсер, назвав при этом ритм-экшен Hi-Fi Rush в качестве примера недавней игры от японского разработчика, вышедшей на Xbox.

Японские разработчики также являются частью Microsoft Game Studios, и хотя некоторые игры пока не могут быть анонсированы, мы сотрудничаем с японскими командами в разработке новых игр. Пространство разработки растет, в том числе от внутренних и сторонних студий, поэтому я думаю, что мы можем ожидать появления большего количества японских игр в будущем.

Особенно интересно признание Lost Odyssey и Blue Dragon. Обе игры были эксклюзивами для Xbox 360 от разработчика Mistwalker и режиссера Хиронобу Сакагучи, создателя оригинальной Final Fantasy. И обе они оказались на удивление удачными, развивая то, что делало ранние Final Fantasy такими привлекательными. Ранее Сакагучи уже выражал желание вернуться в Blue Dragon, но пока что в культовую классику можно поиграть на Xbox Series X|S.

-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
FrankCecil

Scalebound передаёт привет

2
Clive Rosfield

Я из за нее в свое время брал только бокс, но обломался тогда капитально...

3
Night Driving Avenger

Он это повторяет с 2014 года

0