В GOG началась бесплатная раздача платформера Lost Ruins

В цифровом магазине GOG стартовала раздача платформера Lost Ruins. Игру можно получить бесплатно до 5 января.

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Lost Ruins - это двухмерный сайдскроллинговый экшен на выживание, в котором вы играете за молодую девушку, очнувшуюся в странном и чужом месте без своих воспоминаний. Исследуйте темный и опасный мир, сражайтесь с ужасными монстрами и повергайте невероятных боссов.

Молодая девушка просыпается в тускло освещенном подземелье без каких-либо воспоминаний. В окружении ужасных, кровожадных монстров ее спасает таинственная волшебница Беатрис. С помощью Беатрис девушка отправляется в опасное путешествие, чтобы найти ответы и раскрыть секреты Затерянных руин.