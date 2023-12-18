В GOG началась бесплатная раздача платформера Lost Ruins

В цифровом магазине GOG стартовала раздача платформера Lost Ruins. Игру можно получить бесплатно до 5 января.
Вы можете забрать игру по этому адресу. Если не получится, то вам нужно войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.
Lost Ruins - это двухмерный сайдскроллинговый экшен на выживание, в котором вы играете за молодую девушку, очнувшуюся в странном и чужом месте без своих воспоминаний. Исследуйте темный и опасный мир, сражайтесь с ужасными монстрами и повергайте невероятных боссов.
Молодая девушка просыпается в тускло освещенном подземелье без каких-либо воспоминаний. В окружении ужасных, кровожадных монстров ее спасает таинственная волшебница Беатрис. С помощью Беатрис девушка отправляется в опасное путешествие, чтобы найти ответы и раскрыть секреты Затерянных руин.
Да блин, а я ее летом покупал в Стиме... игра прикольная кстати, с виду типичная фансервисная японщина, но на деле качественная метроидвания с неплохим сюжетом.
чёт не работает
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https://www.gog.com/giveaway/claim