По данным GamesIndustry.biz, британская студия Bossa Studios сократила треть своих сотрудников. Источники в студии назвали число уволенных равным девятнадцати. Позже эту цифру подтвердил глава компании.

Утраченные рабочие места в основном относятся к сфере контроля качества и производства. Кроме того, предположительно были уволены внештатные сотрудники.

Bossa Studios подтвердила GamesIndustry.biz, что сократила число своих сотрудников до 40 человек в конце 2023 года.

Энрике Олифиерс, один из основателей Bossa Studios, объяснил, что увольнения произошли после "идеального шторма". В частности, после сентября вышло множество ААА игр, что ударило по рынку АА и инди. Кроме того, говорят о росте расходов и недостатке финансирования.

Короче говоря, по словам Олиферса, ситуация серьезная, и студии пришлось с ней смириться.

В результате нам пришлось принять непростое решение о реструктуризации студии с учетом того положения, в котором мы оказались в конце года, сосредоточив все наши усилия на Lost Skies. Это означало, что мы оказались в болезненной ситуации, когда нам пришлось уволить около трети сотрудников студии.

Bossa Studios предложила людям поделиться этой новостью, чтобы поддержать уволенных и дать им возможность поскорее найти работу. Разумеется, все они будут высокопоставленными людьми.

Мы часто говорим, что создавать игры тяжело, но нет ничего тяжелее, чем видеть, как увольняют людей, которыми мы восхищаемся. В конце концов, мы сделали все возможное, чтобы не оказаться в таком положении, и мы искренне сожалеем о том, что так получилось.

Короче говоря, длинный шлейф увольнений с 2023 года продолжается и в 2024 году, где ситуация может стать еще более серьезной и драматичной.

Bossa Studios - студия, стоящая за Surgeon Simulator, а также за I Am Fish, I Am Bread и другими известными на независимой сцене играми.