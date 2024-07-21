Lost Soul Aside покажут на ChinaJoy 2024

Когда Sony анонсировала линейку PlayStation для ChinaJoy 2024, в ней отсутствовали две игры - Lost Soul Aside и The Winds Rising. В то время как последняя пока остается под вопросом, UltiZero Games подтвердила появление первой 26 июля.

В официальном твиттере игры сообщается, что директор игры Ян Бинг даст интервью. Также будет показан геймплей, но будут ли это новые кадры, пока неизвестно. Однако, по крайней мере, Бинг может рассказать о ходе разработки и других новых подробностях.

Lost Soul Aside появилась в 2016 году в виде прототипа, который в итоге вошел в проект Sony China Hero Project. За прошедшие годы игра неоднократно откладывалась, а ее обширный геймплей демонстрировал великолепную графику и напряженные бои. Тем не менее, в апреле этого года ролевая игра в жанре hack-and-slash получила рейтинг в Китае, так что информация о возможной дате выхода для PS5 и PC может появиться в ближайшее время.