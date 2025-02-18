Разработка Lost Soul Aside велась в тесном сотрудничестве с PlayStation

Находящаяся в разработке экшен-ролевая игра Lost Soul Aside наконец-то получила дату выхода. Она выйдет в конце мая для PC и PlayStation 5, причем изданием будет заниматься сама PlayStation. Теперь мы узнали кое-какие подробности о том, как шла разработка и насколько тесным было сотрудничество разработчиков с PlayStation.

Изначально разработка Lost Soul Aside начиналась Яном Бингом как инди-проект уровня АА, но благодаря программе PlayStation China Hero Project ее масштаб перешел в разряд AAA.

Процесс разработки в целом затянулся более чем на 10 лет, причиной чему стали трудности коллектива, обусловленные недостатком определенного опыта в разработке игр. С приходом Sony в этот проект ситуация в целом улучшилась.

Финансовая поддержка PlayStation помогла не только улучшить художественное направление, но и сделать более проработанный сюжет, персонажей и боевую систему. Разработчики доработали и оптимизировали игру на основе отзывов, полученных в ходе тестирования PlayStation.

На первых этапах разработка игры велась и для PS4, но от нее было решено отказаться в пользу PS5. На основе отзывов SIE и игровых тестов был скорректирован, сбалансирован и оптимизирован геймплей. Графика была обновлена и оптимизирована с помощью проектной группы China Hero Project.

Разработчики рассматривали возможность перехода на движок UE5, но после обсуждения с SIE и службой технической поддержки решили, что в данном случае лучше использовать самую последнюю версию UE4.

Lost Soul Aside выходит 30 мая 2025 года на PS5 и ПК.