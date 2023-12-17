Авторы Succubus анонсировали эротический хоррор Lust of God

Польская студия Madmind продолжает рассказ о жутком культе похоти, начатый студией Movie Games Lunarium в Lust for Darkness и Lust from Beyond. Третья часть получила название Lust of God, и работать над ней будут авторы Agony и Succubus.
Сюжетную завязку Lust of God показали в дебютном трейлере. Служители эротического культа призывают бога похоти, Лау’Абрарка. Однако он едва успевает ступить на Землю, как в него выпаливают залп ракет — так человечество убивает бога.
убили бога всего лишь залпом ракет? так себе бог был
Не, ну у поляков вообще ничего святого... Сталина на них нет.
Как всегда пытаются в Gore и артхаус. Если бы полноценные порно игры делали со своими сюжетами, зарабатывали бы куда больше.
Астанавитесь!
Похоть Божья))
Если Lust of God будет такой как Paranoid, то не нужно. Lust from Beyond к слову неплохая
5 рокэт и бога нет.
Так надо быстрее его уже по рен тв показать!
Лучшее чем bg3 в это мы с удовольствием сыграем
Да уж.. а человечество реально борется с похотью, и это печально.. Глубокая игра явно выйдет, на голову выше чем калдзимщина.
Кокаета куйня от фриков
какойто резидент евил 7 когда эта плесень вылазиет и ее взрывают... а так походу разработка под грибами велась или под чем еще ядреней
очередной трэш от этих разарабов...это они делали PARANOID которая вчера вышла...лютейший зашквар
Они. Шлакоделы.
А эти долбаные трэшоделы вообще уже сума сошли, клепают всякое дерьмо подряд, пихая эротику для впихивания своего кала молодняку.