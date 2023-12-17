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Lust of God 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
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Авторы Succubus анонсировали эротический хоррор Lust of God

Simple Jack

Польская студия Madmind продолжает рассказ о жутком культе похоти, начатый студией Movie Games Lunarium в Lust for Darkness и Lust from Beyond. Третья часть получила название Lust of God, и работать над ней будут авторы Agony и Succubus.

Сюжетную завязку Lust of God показали в дебютном трейлере. Служители эротического культа призывают бога похоти, Лау’Абрарка. Однако он едва успевает ступить на Землю, как в него выпаливают залп ракет — так человечество убивает бога.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Talendor3

убили бога всего лишь залпом ракет? так себе бог был

14
Anagliph
человечество убивает бога

Не, ну у поляков вообще ничего святого... Сталина на них нет.

8
opexdisturbed

Как всегда пытаются в Gore и артхаус. Если бы полноценные порно игры делали со своими сюжетами, зарабатывали бы куда больше.

2
Капитан Баттхерт

Астанавитесь!

0
ПУМПА ДУМПА

Похоть Божья))

0
Bruce W

Если Lust of God будет такой как Paranoid, то не нужно. Lust from Beyond к слову неплохая

0
hpi

5 рокэт и бога нет.

0
alexhistory

Так надо быстрее его уже по рен тв показать!

-2
Freedomsss

Лучшее чем bg3 в это мы с удовольствием сыграем

-2
Real Slim Shady

Да уж.. а человечество реально борется с похотью, и это печально.. Глубокая игра явно выйдет, на голову выше чем калдзимщина.

-2
SharpAelinor

Кокаета куйня от фриков

-2
Alex40001

какойто резидент евил 7 когда эта плесень вылазиет и ее взрывают... а так походу разработка под грибами велась или под чем еще ядреней

-3
fox nemets

очередной трэш от этих разарабов...это они делали PARANOID которая вчера вышла...лютейший зашквар

-6
bysaturn

Они. Шлакоделы.

-5
hamshut

А эти долбаные трэшоделы вообще уже сума сошли, клепают всякое дерьмо подряд, пихая эротику для впихивания своего кала молодняку.

-6