Авторы Succubus анонсировали эротический хоррор Lust of God

Польская студия Madmind продолжает рассказ о жутком культе похоти, начатый студией Movie Games Lunarium в Lust for Darkness и Lust from Beyond. Третья часть получила название Lust of God, и работать над ней будут авторы Agony и Succubus.

Сюжетную завязку Lust of God показали в дебютном трейлере. Служители эротического культа призывают бога похоти, Лау’Абрарка. Однако он едва успевает ступить на Землю, как в него выпаливают залп ракет — так человечество убивает бога.