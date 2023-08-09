Состоялся релиз демо-версии ремейка Lust Theory

Известные разработчики игр для взрослых Inceton Games наконец-то выпустили долгожданную демо-версию ремейка своей популярной серии сюжетных игр Lust Theory на движке Unreal Engine 5. Разработчики решили отойти от формата классической визуальной новеллы, в сторону полноценной 3D-игры с красивой графикой, продвинутым управлением и полноценной диалоговой системой. Всё это по обещаниям разработчиков будет сопровождаться интригующим, интересным сюжетом и разнообразным геймплеем. Демо-версия в данный момент недоступна в Steam, её можно скачать только на Patreon (только для подписчиков). На официальном канале разработчиков ранее был опубликован трейлер игрового процесса.
Также стали известны предварительные системные требования:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 / 11 64-bit
- Процессор: Intel I5-7600 / AMD Ryzen 5
- Оперативная память: 12 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 1060 / RX 580 (6 GB+ of VRAM)
- DirectX: Версии 12
Полноценный финальный релиз игры состоится в 2024 году на PC.
Кстати в Steam до 14 августа действует большая скидка на предыдущие две части этой серии игр, а также других проектов этого разработчика в рамках акции "Фестиваль визуальных новелл".
опять руку качать
За бабами в Битцевском лесу оxотиться?
такое гамно не пригодно для УЕ5
С демкой бесплатно можно ознакомиться вот тут. Скачивайте, оценивайте игру и её оптимизацию.
По трейлеру пока не понятно, чем нам придется заниматься в игре
Ясно, раньше садишься, раскладываешь всё, одной рукой щёлкаешь< другое другое. А теперь нужно будет бегать часами, все руки заняты и пару всратых анимашек, ведь никто порно с присосками не снимает чтоб передать движения, а значит будут сами делать.
Сюжет игры лучше чем в Бальдур гейт