Состоялся релиз демо-версии ремейка Lust Theory ©

Известные разработчики игр для взрослых Inceton Games наконец-то выпустили долгожданную демо-версию ремейка своей популярной серии сюжетных игр Lust Theory на движке Unreal Engine 5. Разработчики решили отойти от формата классической визуальной новеллы, в сторону полноценной 3D-игры с красивой графикой, продвинутым управлением и полноценной диалоговой системой. Всё это по обещаниям разработчиков будет сопровождаться интригующим, интересным сюжетом и разнообразным геймплеем. Демо-версия в данный момент недоступна в Steam, её можно скачать только на Patreon (только для подписчиков). На официальном канале разработчиков ранее был опубликован трейлер игрового процесса.

Также стали известны предварительные системные требования:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 / 11 64-bit

Процессор: Intel I5-7600 / AMD Ryzen 5

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 / RX 580 (6 GB+ of VRAM)

DirectX: Версии 12

Полноценный финальный релиз игры состоится в 2024 году на PC.

Кстати в Steam до 14 августа действует большая скидка на предыдущие две части этой серии игр, а также других проектов этого разработчика в рамках акции "Фестиваль визуальных новелл".