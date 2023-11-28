Вышла новая версия демки ремейка Lust Theory

После успеха первой альфа-версии демки своего будущего ремейка и массе положительных отзывов, разработчики из команды Inceton Games выпустили новую демо-версию Unreal Lust Theory, которая обновилась до версии 0.2.

Новая демка по сравнению с предыдущей версией значительно сократилась всего до одной локации, была полностью убрана улица и остался только дом главного героя, но с ещё более детальной проработкой и мелкими деталями. Количество девушек для взаимодействия тоже сократилось по сравнению с версией 0.1 - была убрана Элли. Единственная девушка в новой демо-версии - Меган, которая была улучшена, изменена и доработана.

Также появились новые анимации и новые позы. Внешняя территория сейчас дорабатывается и по заверениям разработчиков следующее крупное обновление демо-версии ремейка должно выйти к Рождеству, где готовятся значительные изменения. Как минимум в следующей версии появятся новые анимации, варианты диалогов и новые девушки - Джессика и Николь. Системные требования демо-версии остались стандартными для Unreal Engine 5.2.

Минимальные системные требования:

OS: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

ОЗУ: 8 Гб

Видеокарта: 4 Гб (NVidia GeForce GTX 1050 Ti) / Radeon R7 370

HDD: 5 Гб

Для ультра настроек потребуется:

OS: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5600X

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: 8 Гб (NVidia GeForce RTX 3060) / Radeon RX 6800 XT

SSD: 6 Гб

Скачать последнюю версию ремейка можно в Steam (в разделе "ранний доступ") или на Patreon.