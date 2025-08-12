Скидки в Steam на Lyndaria: Lust Adventure и все DLC

Друзья, внимание! У нас новости, от которых захватывает дух!
В The Court of Tricksters открываются двери зала суда, и вместе с выходом нового дополнения мы запускаем скидки на ВСЮ игру и предыдущие DLC! Да-да, теперь можно не только отправиться в новое приключение, но и по выгодной цене догнать всё, что пропустили
Какие же скидки вас ждут, спросите вы?
Скидка на основную игру — Lyndaria: Lust Adventure - 35%
DLC:
- Lyndaria: Lust Adventure - Hot Animation Pack - 20%
- Lyndaria: Lust Adventure - Spicy Wallpapers - 20%
- Lyndaria: Lust Adventure - Digital Artbook - 20%
- Lyndaria: Christmas Passion DLC - 20%
- Lyndaria: Shadows of the Past DLC - 20%
А также набор:
Lyndaria: Lust Adventure - Deluxe Edition - 25%
Как вы помните, в новом дополнении Мая оказывается в гуще событий, где всё решают умение убеждать, неожиданные дары и пара-тройка хитрых розыгрышей. Именно вам нудно помочь Катаю! Его приговор — это не просто слово присяжных, а итог каждого шага, каждого выбора.
Добро пожаловать в The Court of Tricksters…
Суд начался, и ставки никогда ещё не были так высоки. Каждое ваше решение отзовётся в зале суда, на острове и в сердцах тех, кого вы встретите.
- Отправляйтесь в забытую деревню *охотников, где шёпот хранит тайны, старше самих богов
- Столкнитесь с невероятной судьей — остроумной, непредсказуемой и жаждущей истины…или чего-то совсем другого.
- Встаньте в центре великого зала суда, где одно неверное слово может стоить вам всего.
- Окажитесь в интимных сценах, стирающих грань между союзниками и противниками.
- Овладейте искусством убеждения, меняя судьбы лишь силой слов — или потерпите поражение и наблюдайте, как мир меняется без вас.
Все бегом за покупками, иначе вы тоже рискуете встретиться с Фемидой 😈
Фури••ам зайдёт , ну и квадроберам видимо
Не только)
Каждому свое 😉
У вас есть игры с отношениями с матерями?
если арт еще норм остальное отстой
так что проще пак найти чем сценарную часть сие пытаться понять
Не люблю эти гибриты фуррей и людей.
При их виде ощущение такое... То ли инородное, то ли они все просто выглядят не очень.
Имхо, хз.
По р нушка годная, играл . Можно не покупать а скачать на торентах // Илья Прохоров
Вырубайте, у меня встал