Скидки в Steam на Lyndaria: Lust Adventure и все DLC

Lyndaria: Lust Adventure 20.09.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
8.1 29 оценок

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Друзья, внимание! У нас новости, от которых захватывает дух!

В The Court of Tricksters открываются двери зала суда, и вместе с выходом нового дополнения мы запускаем скидки на ВСЮ игру и предыдущие DLC! Да-да, теперь можно не только отправиться в новое приключение, но и по выгодной цене догнать всё, что пропустили

Какие же скидки вас ждут, спросите вы?

Скидка на основную игруLyndaria: Lust Adventure - 35%

DLC:

А также набор:

Lyndaria: Lust Adventure - Deluxe Edition - 25%

Как вы помните, в новом дополнении Мая оказывается в гуще событий, где всё решают умение убеждать, неожиданные дары и пара-тройка хитрых розыгрышей. Именно вам нудно помочь Катаю! Его приговор — это не просто слово присяжных, а итог каждого шага, каждого выбора.

Добро пожаловать в The Court of Tricksters…

Суд начался, и ставки никогда ещё не были так высоки. Каждое ваше решение отзовётся в зале суда, на острове и в сердцах тех, кого вы встретите.

  • Отправляйтесь в забытую деревню *охотников, где шёпот хранит тайны, старше самих богов
  • Столкнитесь с невероятной судьей — остроумной, непредсказуемой и жаждущей истины…или чего-то совсем другого.
  • Встаньте в центре великого зала суда, где одно неверное слово может стоить вам всего.
  • Окажитесь в интимных сценах, стирающих грань между союзниками и противниками.
  • Овладейте искусством убеждения, меняя судьбы лишь силой слов — или потерпите поражение и наблюдайте, как мир меняется без вас.

Все бегом за покупками, иначе вы тоже рискуете встретиться с Фемидой 😈

vertehwost

Фури••ам зайдёт , ну и квадроберам видимо

6
TopHouse

Не только)

1
ThinFalco

Каждому свое 😉

ThinFalco TopHouse

У вас есть игры с отношениями с матерями?

2
Alex40001

если арт еще норм остальное отстой

так что проще пак найти чем сценарную часть сие пытаться понять

1
Драконий заглотус

Не люблю эти гибриты фуррей и людей.
При их виде ощущение такое... То ли инородное, то ли они все просто выглядят не очень.
Имхо, хз.

1
Пользователь ВКонтакте

По р нушка годная, играл . Можно не покупать а скачать на торентах // Илья Прохоров

Real Slim Shady

Вырубайте, у меня встал