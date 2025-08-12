Скидки в Steam на Lyndaria: Lust Adventure и все DLC

Друзья, внимание! У нас новости, от которых захватывает дух!

В The Court of Tricksters открываются двери зала суда, и вместе с выходом нового дополнения мы запускаем скидки на ВСЮ игру и предыдущие DLC! Да-да, теперь можно не только отправиться в новое приключение, но и по выгодной цене догнать всё, что пропустили

Какие же скидки вас ждут, спросите вы?

Скидка на основную игру — Lyndaria: Lust Adventure - 35%

DLC:

А также набор:

Lyndaria: Lust Adventure - Deluxe Edition - 25%

Как вы помните, в новом дополнении Мая оказывается в гуще событий, где всё решают умение убеждать, неожиданные дары и пара-тройка хитрых розыгрышей. Именно вам нудно помочь Катаю! Его приговор — это не просто слово присяжных, а итог каждого шага, каждого выбора.

Добро пожаловать в The Court of Tricksters…

Суд начался, и ставки никогда ещё не были так высоки. Каждое ваше решение отзовётся в зале суда, на острове и в сердцах тех, кого вы встретите.

Отправляйтесь в забытую деревню *охотников, где шёпот хранит тайны, старше самих богов

Столкнитесь с невероятной судьей — остроумной, непредсказуемой и жаждущей истины…или чего-то совсем другого.

Встаньте в центре великого зала суда, где одно неверное слово может стоить вам всего.

Окажитесь в интимных сценах, стирающих грань между союзниками и противниками.

Овладейте искусством убеждения, меняя судьбы лишь силой слов — или потерпите поражение и наблюдайте, как мир меняется без вас.

Все бегом за покупками, иначе вы тоже рискуете встретиться с Фемидой 😈