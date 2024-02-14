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Lysfanga: The Time Shift Warrior 13.02.2024
Экшен, Вид сверху
5.8 12 оценок

Quantic Dream выпустила на ПК изометрический экшен Lysfanga: The Time Shift Warrior

monk70
Новости

Quantic Dream и Sand Door Studio объявили о выпуске Lysfanga: The Time Shift Warrior, новой тактической хэк'н'слэш игры, выпущенной под лейблом Spotlight. Игра теперь доступна на ПК в Steam и Epic Games Store.

Благодаря богоподобным способностям главного героя игры, Имэ, игроки могут перематывать время на несколько секунд назад и вызывать клонов – остатки – чтобы одолеть своих врагов. На каждой арене можно победить бесчисленными способами, используя комбинацию остатков, заклинаний и оружия, привнося в битву стратегический подход.

Кроме того, игроки могут расширить свои возможности, изменяя настройки сложности и добавляя боевые модификаторы, чтобы разблокировать новые награды в специальном игровом режиме под названием «Фигменты битвы». Переигрывая и оптимизируя каждую арену, они смогут бросить вызов себе и подняться на вершину и побить рекорды игры.

Игра полностью дублирована на английском языке, а также доступна с субтитрами на следующих языках: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, бразильский португальский, русский, испанский, латиноамериканский испанский и турецкий.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Лидер_Мур

Принц Персии лучше, по цвету они схожи кста

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Victor Dukoff

Ив Гиймо, перелогинься.

2
nicomedes

Геймплей абсолютно другой

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