Quantic Dream выпустила на ПК изометрический экшен Lysfanga: The Time Shift Warrior

Quantic Dream и Sand Door Studio объявили о выпуске Lysfanga: The Time Shift Warrior, новой тактической хэк'н'слэш игры, выпущенной под лейблом Spotlight. Игра теперь доступна на ПК в Steam и Epic Games Store.
Благодаря богоподобным способностям главного героя игры, Имэ, игроки могут перематывать время на несколько секунд назад и вызывать клонов – остатки – чтобы одолеть своих врагов. На каждой арене можно победить бесчисленными способами, используя комбинацию остатков, заклинаний и оружия, привнося в битву стратегический подход.
Кроме того, игроки могут расширить свои возможности, изменяя настройки сложности и добавляя боевые модификаторы, чтобы разблокировать новые награды в специальном игровом режиме под названием «Фигменты битвы». Переигрывая и оптимизируя каждую арену, они смогут бросить вызов себе и подняться на вершину и побить рекорды игры.
Игра полностью дублирована на английском языке, а также доступна с субтитрами на следующих языках: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, бразильский португальский, русский, испанский, латиноамериканский испанский и турецкий.
Принц Персии лучше, по цвету они схожи кста
Ив Гиймо, перелогинься.
Геймплей абсолютно другой