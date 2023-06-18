MMORPG Mabinogi, которой уже 15 лет, перейдет на движок Unreal Engine 5 ©

MMORPG Mabinogi недавно исполнилось 15 лет. Обычно игры такого возраста находятся на пенсии. Они тихо сидят в доме престарелых, изредка их кто-то навещает, и, как правило, за ними не очень хорошо ухаживают. Достаточно, чтобы не дать им умереть. Конечно, есть исключения, например, World of Warcraft, которая держится молодцом для своего возраста. Похоже, что и Mabinogi тоже.



Компания Nexon объявила о том, что Mabinogi будет обновлена, причем капитально. Разработчики заявляют, что игра получит огромное обновление, портирование на Unreal Engine 5, и все это в рамках проекта Mabinogi Eternity. Это не единственная новость, поскольку команда стремится развивать MMORPG дальше, о чем свидетельствуют обновления, запланированные на этот год - Summer Proceed и более позднее Second Revelation. Однако эти даты относятся к Корее, и неизвестно, когда новость дойдет до запада.