Примечания к сценарию "Фуриосы" дают понять, что игра Mad Max все еще входит в канон франшизы

Сценарий спин-оффа, в центре которого окажется героиня Шарлиз Терон, содержит примечания к тому, что происходило в видеоигре.

Джордж Миллер снова снова готовится вернуть зрителей в апокалиптический мир песка и бензина с выходом фильма про приключения Фуриосы. Журналист Дрю МакВини ознакомился со сценарием предстоящей картины и утверждает, что игра Mad Max, вышедшая в 2015 году, все еще является каноном.

Я провел весь день, читая сценарий "Фуриосы", который полон иллюстраций и раскадровок, и, друзья, я не могу дождаться, когда увижу этот фильм вживую. Самое безумное из всего? Заметки на полях сценария подтверждают, что видеоигра Mad Max является каноном саги.

Эта информация очень хорошо согласуется с тем, что уже было показано в первом трейлере "Фуриосы", где говорилось о Газтауне, который есть в видеоигре Mad Max и в "Дороге ярости". Не совсем понятно, чему так удивился журналист, ведь действие игры происходит сразу после событий фильма. Несмертный Джо мертв. И в начале игры вы видите, как Скротус в качестве мести охотится на Безумного Макса. Однако нам придется подождать до 24 мая 2024 года, чтобы узнать, какие еще места посетит Аня Тейлор-Джой.

В 2015 году, вскоре после выхода "Безумного Макса: Дорога ярости", на всех основных платформах была выпущена видеоигра под названием Mad Max. Она продавалась не очень хорошо из-за того, что шла вровень с Metal Gear Solid V и не получила того огромного маркетингового толчка, которого, вероятно, заслуживала после "Дороги ярости", но многим, кто в нее играл, она понравилась. Она была жестокой, мрачной и веселой, позволяя Максу ввязываться в драки и устраивать дикие автомобильные сражения в пустыне. Игра Avalanche была довольно сумбурной и, похоже, не вписывалась в какую-то конкретную преемственность фильмов о Безумном Максе, предпочитая придерживаться общей истории и тональности фильмов.