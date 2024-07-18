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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 082 оценки

Для Mafia 2 вышел новый перевод на русский язык

peulp
Новости

Для Mafia 2 вышел новый авторский перевод (субтитры) — хороший повод перепройти классику

В нём нет никакой цензуры и ошибок, в отличие от официального русского дубляжа. Перевод создан с нуля с учетом всех ошибок официальной локализации: В официальном переводе Mafia 2 на русский язык мат как таковая отсутствует на корню, но зато есть много ошибок перевода. В новом же переводе теперь все наоборот.

Кроме того, новый перевод также получил интерфейс игры — он полностью локализован на русский язык.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Gelyr

Вот это годно! Спасибо авторам за труд.

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MORDORR

Ну понятно; самое приличное слово это ' жопа'.

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