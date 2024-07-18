Для Mafia 2 вышел новый перевод на русский язык

Для Mafia 2 вышел новый авторский перевод (субтитры) — хороший повод перепройти классику
В нём нет никакой цензуры и ошибок, в отличие от официального русского дубляжа. Перевод создан с нуля с учетом всех ошибок официальной локализации: В официальном переводе Mafia 2 на русский язык мат как таковая отсутствует на корню, но зато есть много ошибок перевода. В новом же переводе теперь все наоборот.
Кроме того, новый перевод также получил интерфейс игры — он полностью локализован на русский язык.
Вот это годно! Спасибо авторам за труд.
Ну понятно; самое приличное слово это ' жопа'.