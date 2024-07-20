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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 094 оценки

Состоялся релиз модификации Final Cut 1.2 для Mafia 2

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves объявили о выходе модификации Final Cut 1.2 для Mafia 2, которая добавляет ряд новых возможностей, а так же возвращает важные вырезанные вещи в игру.

Final Cut 1.2 содержит следующий список изменений:

Сюжет и миссии:

  • Во многих главах появились новые сцены и геймплейные моменты;
  • Добавлено больше вырезанных диалогов и катсцен;
  • Были исправлены многие критические ошибки, которые не позволяли пройти игру дальше.

Геймплейные изменения:

  • GPS был возвращён на радар игрока;
  • Убрано оружие ближнего боя;
  • Добавлена возможность сидеть на скамейках;
  • Новая дополнительная активность "Гонки";
  • Новая дополнительная активность "Выживание" (доступно только для режима свободной поездки);
  • Добавлена возможность использовать метро для передвижения по городу;
  • Система поломки отмычек была переработана;
  • Добавлена возможность сидеть дома;
  • Добавлена возможность сидеть во всех барах;
  • Добавлена опция смены цвета одежды при покупке одежды (доступна с главы 3);
  • Добавлена возможность снятия шляпы у игрока (доступно только в режиме свободной поездки);
  • Газеты были полностью переработаны.

Звуки, текстуры и графика:

  • Жёлтый фильтр стал необязателен для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Beta post process);
  • Можно установить оригинальный интерфейс (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Original hud + Map);
  • Новая звуки торможения стали необязательными для установки. (файл лежит в папке Unnecessary, в папке The original braking sound);
  • Новые звуки выстрелов также стали не необходимы для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Weapons sounds from 1.1);
  • Новая карта была полностью переработана;
  • Было удалено замедление времени, которое можно было увидеть в главе 2 и главе 4;

Добавлены новые локации:

  • Сделанная с нуля локация "Надземного метро".
  • Подземное метро.
  • Супермаркет "Максвелла"(доступна только в режиме "Выживание").
  • Автосалон "Diamond Motors" стал доступен для посещения.
  • Бордель "Garden of Eden" стал доступен для посещения.

Список поддерживаемых языков:

  • Русский;
  • Английский;
  • Французский;
  • Немецкий;
  • Испанский;
  • Чешский;
  • Польский;
  • Итальянский.

Мод уже доступен для скачивания - размер дистрибутива составляет 7,68 ГБ.

24
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Tiger Goose

На Nexus Mods появится?

0
Abarmot90
8
ratte88

Буржуй с премиумом? С нексуса 7.7 гб качать...

-5
Abarmot90 ratte88

Какая тебе разница премиум или не премиум? Чего ты лезишь?

-5
ratte88 Abarmot90

>ЧЕГО ТЫ ЛЕЗЕШЬ
>сам же лезет
Логика не твоё

-1
Abarmot90 ratte88

Я подсказал человеку, а ты залез как бедный на $(с завистью). Работай

-4
Abarmot90

На Steam Mafia II: Definitive Edition мод станет?

-2
Otavek

Нет

0
Abarmot90 Otavek

Почему? Где Инфа?

0
Ely Maze Abarmot90

Инфа с нексуса мод сделан только для оригинальной версии и на Definitive Edition не пойдет структура внутри файлов разная

0
Abarmot90 Ely Maze

Где инфа про Final Cut 1.2?

-1
Satty Abarmot90

скачай, да накати, если тебя не утраивает инфа

1
Шамиль Смолян

Слабенькие какие то добавки для тех, кто перепрошёл игру семь раз)

Я всё ждал, когда в эту игру завезут RTX лучи, чтоб перепройти её восьмой раз. Тогда уж лучше вернуться к сверх легендарной первой части, которая в десятки раз эпичнее, чем вторая.

-3