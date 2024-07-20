Состоялся релиз модификации Final Cut 1.2 для Mafia 2

Команда Night Wolves объявили о выходе модификации Final Cut 1.2 для Mafia 2, которая добавляет ряд новых возможностей, а так же возвращает важные вырезанные вещи в игру.
Final Cut 1.2 содержит следующий список изменений:
Сюжет и миссии:
- Во многих главах появились новые сцены и геймплейные моменты;
- Добавлено больше вырезанных диалогов и катсцен;
- Были исправлены многие критические ошибки, которые не позволяли пройти игру дальше.
Геймплейные изменения:
- GPS был возвращён на радар игрока;
- Убрано оружие ближнего боя;
- Добавлена возможность сидеть на скамейках;
- Новая дополнительная активность "Гонки";
- Новая дополнительная активность "Выживание" (доступно только для режима свободной поездки);
- Добавлена возможность использовать метро для передвижения по городу;
- Система поломки отмычек была переработана;
- Добавлена возможность сидеть дома;
- Добавлена возможность сидеть во всех барах;
- Добавлена опция смены цвета одежды при покупке одежды (доступна с главы 3);
- Добавлена возможность снятия шляпы у игрока (доступно только в режиме свободной поездки);
- Газеты были полностью переработаны.
Звуки, текстуры и графика:
- Жёлтый фильтр стал необязателен для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Beta post process);
- Можно установить оригинальный интерфейс (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Original hud + Map);
- Новая звуки торможения стали необязательными для установки. (файл лежит в папке Unnecessary, в папке The original braking sound);
- Новые звуки выстрелов также стали не необходимы для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Weapons sounds from 1.1);
- Новая карта была полностью переработана;
- Было удалено замедление времени, которое можно было увидеть в главе 2 и главе 4;
Добавлены новые локации:
- Сделанная с нуля локация "Надземного метро".
- Подземное метро.
- Супермаркет "Максвелла"(доступна только в режиме "Выживание").
- Автосалон "Diamond Motors" стал доступен для посещения.
- Бордель "Garden of Eden" стал доступен для посещения.
Список поддерживаемых языков:
- Русский;
- Английский;
- Французский;
- Немецкий;
- Испанский;
- Чешский;
- Польский;
- Итальянский.
Мод уже доступен для скачивания - размер дистрибутива составляет 7,68 ГБ.
На Nexus Mods появится?
Буржуй с премиумом? С нексуса 7.7 гб качать...
Какая тебе разница премиум или не премиум? Чего ты лезишь?
>ЧЕГО ТЫ ЛЕЗЕШЬ
>сам же лезет
Логика не твоё
Я подсказал человеку, а ты залез как бедный на $(с завистью). Работай
На Steam Mafia II: Definitive Edition мод станет?
Нет
Почему? Где Инфа?
Инфа с нексуса мод сделан только для оригинальной версии и на Definitive Edition не пойдет структура внутри файлов разная
Где инфа про Final Cut 1.2?
скачай, да накати, если тебя не утраивает инфа
Слабенькие какие то добавки для тех, кто перепрошёл игру семь раз)
Я всё ждал, когда в эту игру завезут RTX лучи, чтоб перепройти её восьмой раз. Тогда уж лучше вернуться к сверх легендарной первой части, которая в десятки раз эпичнее, чем вторая.