Состоялся релиз первой версии Mafia 2 Final Cut, добавляющий вырезанный контент

Группа энтузиастов Night Wolves объявила о выходе первой версии крупной модификации Mafia 2 Final Cut, которая добавляет в игру множество вырезанного контента. Мод доступен в английской и русской версиях и весит 2,9 ГБ.
Авторы опубликовали список того, что уже добавлено в моде.
Сюжет и миссии:
- Добавлены дополнительные квесты от сюжетных персонажей.
- Новая миссия "Wheels On Fire" с презентаций игры 2009 года.
- Возможность выбора в миссиях.
- Различные мелкие изменения в миссиях, такие как новые диалоги или новые враги.
Геймплейные изменения:
- Новая дополнительная активность "Кулачные бои".
- Новый режим игры "Свободная поездка".
- Система поломки отмычек.
- Новый режим сложности.
- Возможность покупать и читать газеты.
- Добавлен уровень репутации игрока.
- Добавлено оружие ближнего боя.
- Добавлена лицензия на ношение оружия.
- Более живой город.
Звуки, текстуры и графика:
- Новые звуки стрельбы и торможения из бэта версии.
- Новый фильтр и окружение схожее с бэта версией игры.
- Новое время года Осень.
- Добавлены вырезанные саундтреки из миссий и вырезанная музыка на радио.
- Вырезанные локации такие, как Дамба Кулвера, Супермеркет Максвелла, Гараж в Милвилле, Парковка, Квартира в Хантерс-Пойнт, Вилла в Хилвуде, Автосалон «Diamond Motors» и Бордель.
- Новый интерфейс, приближенный к бэта версии игры.
- Обновленная карта.
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В последующих релизах авторы намерены добавить покупку домов и машин, гонки, больше дополнительных заданий, больше вырезанных диалогов и изменений в сюжетных заданиях, багажник и ограничение инвентаря, новую концовку, общественный транспорт, новые катсцены, больше локаций, больше взаимодействий с миром игры.
Интересно, но подожду финальной версии. Глядишь в полную когда-то поиграем, а не в тот огрызок который получили.
Ой да ладно, прям таки огрызок... Хороша она в любом случае.
То что она хороша в любом случае, не отменяет того факта, что в общем и целом всё-таки это огрызок. Мафия 2 должна была быть намного больше и лучше.
Да, должна была. И все равно от этой игры другие эмоции, необычные для игр в целом, поэтому огрызком это называть жертву богу халтуры приносить
Звучит амбициозно!
из всех мафий 2 мне оказалась самой атмосферной
Ремейк 1 мафии намного атмосферное, чем вторая.
На Definitive Edition в стиме мод встанет?
Новость прямо отличная! И всё это очень нужно, ведь игра того действительно заслуживает! Первая Мафия была неплоха, но её я прошёл и удалил, а эта стоит на диске уже лет 10 как и удалять не собираюсь!
"бэта" )))
Просто взяли и уделали скамщиков-школьников которые собирались выпустить якобы mafia 2 extended edition
Да если вообще выпустят, быстрее 2 сталкер 2 выйдет🤣🤣🤣
Если что, автор этого мода сам состоял в команде Extended Edition и собирался выпустить ещё летом прошлого года что EE, что Final Cut после ухода из команды Extended Edition
это все круто, а можно сборку готовую?
на дифайн не робит.
Круто. Жаль только что прошёл её и желания возвращаться нет.
Реально быстрая, не поспоришь (сарказм)