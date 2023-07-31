Состоялся релиз первой версии Mafia 2 Final Cut, добавляющий вырезанный контент

Игрок отправляется в Соединенные Штаты Америки 1940-1950 годов, а точнее – в город Empire Bay. Именно там и начнет свое восхождение к вершинам криминального мира главный герой – сын бедного итальянского эмигранта Вито Скалетта. Будучи еще маленьким мальчиком, Вито не раз наблюдал за молодыми людьми, которые были одеты в шикарные костюмы и разъезжали на шикарных авто… Достигнув зрелого возраста и набравшись боевого опыта, перед нашим героем встанет выбор – в какую же «семью» влиться? В Винчи, Клементе или же Фальконе? Определившись, Вито начнет долгий и кровавый пусть к признанию и уважению.

Mafia 2 – это, прежде всего, кражи, угон автомобилей, драки, перестрелки, погони и убийства, которые происходят на территории города площадью в 25 квадратных километров, где игрок наделен практически полной свободой передвижения. Следует отметить, что игровое окружение реализовано с особым вниманием – автомобили, предметы быта, одежда и даже реклама отвечают историческим реалиям.