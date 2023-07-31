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Mafia 2 23.08.2010
9.1 9 229 оценок

Состоялся релиз первой версии Mafia 2 Final Cut, добавляющий вырезанный контент

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monk70
Новости

Группа энтузиастов Night Wolves объявила о выходе первой версии крупной модификации Mafia 2 Final Cut, которая добавляет в игру множество вырезанного контента. Мод доступен в английской и русской версиях и весит 2,9 ГБ.

Авторы опубликовали список того, что уже добавлено в моде.

Сюжет и миссии:

  • Добавлены дополнительные квесты от сюжетных персонажей.
  • Новая миссия "Wheels On Fire" с презентаций игры 2009 года.
  • Возможность выбора в миссиях.
  • Различные мелкие изменения в миссиях, такие как новые диалоги или новые враги.

Геймплейные изменения:

  • Новая дополнительная активность "Кулачные бои".
  • Новый режим игры "Свободная поездка".
  • Система поломки отмычек.
  • Новый режим сложности.
  • Возможность покупать и читать газеты.
  • Добавлен уровень репутации игрока.
  • Добавлено оружие ближнего боя.
  • Добавлена лицензия на ношение оружия.
  • Более живой город.

Звуки, текстуры и графика:

  • Новые звуки стрельбы и торможения из бэта версии.
  • Новый фильтр и окружение схожее с бэта версией игры.
  • Новое время года Осень.
  • Добавлены вырезанные саундтреки из миссий и вырезанная музыка на радио.
  • Вырезанные локации такие, как Дамба Кулвера, Супермеркет Максвелла, Гараж в Милвилле, Парковка, Квартира в Хантерс-Пойнт, Вилла в Хилвуде, Автосалон «Diamond Motors» и Бордель.
  • Новый интерфейс, приближенный к бэта версии игры.
  • Обновленная карта.

Скачать модификацию полностью на русском языке можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

В последующих релизах авторы намерены добавить покупку домов и машин, гонки, больше дополнительных заданий, больше вырезанных диалогов и изменений в сюжетных заданиях, багажник и ограничение инвентаря, новую концовку, общественный транспорт, новые катсцены, больше локаций, больше взаимодействий с миром игры.

49
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Deveron

Интересно, но подожду финальной версии. Глядишь в полную когда-то поиграем, а не в тот огрызок который получили.

13
JustA_NiceGuy

Ой да ладно, прям таки огрызок... Хороша она в любом случае.

2
Janekste JustA_NiceGuy

То что она хороша в любом случае, не отменяет того факта, что в общем и целом всё-таки это огрызок. Мафия 2 должна была быть намного больше и лучше.

-1
kaisgrady Janekste

Да, должна была. И все равно от этой игры другие эмоции, необычные для игр в целом, поэтому огрызком это называть жертву богу халтуры приносить

0
AntonToxa
В последующих релизах авторы намерены добавить покупку домов и машин, гонки, больше дополнительных заданий, больше вырезанных диалогов и изменений в сюжетных заданиях, багажник и ограничение инвентаря, новую концовку, общественный транспорт, новые катсцены, больше локаций, больше взаимодействий с миром игры.

Звучит амбициозно!

1
SkyraX

из всех мафий 2 мне оказалась самой атмосферной

1
Janekste

Ремейк 1 мафии намного атмосферное, чем вторая.

-3
AlexFoRestor

На Definitive Edition в стиме мод встанет?

0
gjxnf82

Новость прямо отличная! И всё это очень нужно, ведь игра того действительно заслуживает! Первая Мафия была неплоха, но её я прошёл и удалил, а эта стоит на диске уже лет 10 как и удалять не собираюсь!

0
JustA_NiceGuy

"бэта" )))

0
agula98

Просто взяли и уделали скамщиков-школьников которые собирались выпустить якобы mafia 2 extended edition

0
SERGEY-SP

Да если вообще выпустят, быстрее 2 сталкер 2 выйдет🤣🤣🤣

0
Otavek

Если что, автор этого мода сам состоял в команде Extended Edition и собирался выпустить ещё летом прошлого года что EE, что Final Cut после ухода из команды Extended Edition

0
Sprintin

это все круто, а можно сборку готовую?

на дифайн не робит.

0
Scorpion_GamePlay

Круто. Жаль только что прошёл её и желания возвращаться нет.

-1
Desmond72Miles
быстрая загрузка через торрент.

Реально быстрая, не поспоришь (сарказм)

-1