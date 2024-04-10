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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 10 731 оценка

Создатели Mafia II: Final Cut поделились новыми подробностями предстоящего обновления модификации

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves, создатели глобальной модификации Final Cut, одного из самых популярных модов для Mafia II, который возвращает многие вырезанные вещи в игру, поделились новыми подробностями предстоящей второй версии модификации.

В прошлый раз создатели рассказали о том, что вторая версия модификации вернет в свободную поездку возможность приобрести авто и недвижимость, которые были вырезаны разработчиками игры. Кроме того, во второй версии мода в игру добавят рабочее метро, гонки и некие другие активности, с помощью которых Вито сможет зарабатывать деньги.

Теперь авторы подробнее рассказали что из себя представляет одна из новых активностей: игроку предстоит отбиваться от волн врагов в различных локациях. С каждой новой волной количество противников будет возрастать. В их арсенале будет появляться новое оружие, увеличиваться здоровье, а также начнут появляться боссы, которое усложнят прохождение этого режима. За каждую отбитую волну игрок получает деньги, чем больше прожитых волн, тем больше заработок. У игрока также будет возможность нанимать напарников и улучшать их для большей пользы. Таким образом, свободная поездка получит своего рода опциональный survival-режим, который позволит игрокам скоротать время и заработать средства на покупку различных вещей.

Так же авторы сказали, что пробуют вернуть в игру возможность вызова такси для поездки к нужной точке назначения - сложность вызывает то, что создатели игры почти полностью вырезали данную возможность, из-за чего ее необходимо восстанавливать практически с нуля. При этом возможность для Вито самому подработать таксистом в свободной поездке уже практически готова.

Несмотря на то, что большинство новых функций заявлено для свободной поездки, Night Wolves сказали, что уделяют не меньше внимания и доработке сюжетного режима игры - по словам авторов, им будет чем удивить игроков во второй версии модификации.

Авторы заявили, что планируют выпустить не только версию мода для классической Mafia II, но и для Definitive Edition, заодно исправив некоторые неприятные баги ремастера, которые так и не были исправлены разработчиками. По их словам, если тестирование пройдет удачно, новое версия мода выйдет уже в конце этого месяца, в противном случае им придется отложить обновление для исправления ошибок.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
PunksPlay

Знаю, что многие уже испробовали, но я решил подождать пока не реализуют все задуманное. А тут еще инфа что и для ремастера выпустят мод, тогда еще подожду))

4
illero

Вот да))

1
Ниалот Нзотович

Еще бы сюжетные моменты вернули, если я правильно помню, то там можно было выбрать семью, к которой присоединиться можно, от этого еще и концовки были разные. Не знаю правда или нет, на ютюбе много всяких фейков.

0