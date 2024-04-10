Создатели Mafia II: Final Cut поделились новыми подробностями предстоящего обновления модификации

Команда Night Wolves, создатели глобальной модификации Final Cut, одного из самых популярных модов для Mafia II, который возвращает многие вырезанные вещи в игру, поделились новыми подробностями предстоящей второй версии модификации.

В прошлый раз создатели рассказали о том, что вторая версия модификации вернет в свободную поездку возможность приобрести авто и недвижимость, которые были вырезаны разработчиками игры. Кроме того, во второй версии мода в игру добавят рабочее метро, гонки и некие другие активности, с помощью которых Вито сможет зарабатывать деньги.

Теперь авторы подробнее рассказали что из себя представляет одна из новых активностей: игроку предстоит отбиваться от волн врагов в различных локациях. С каждой новой волной количество противников будет возрастать. В их арсенале будет появляться новое оружие, увеличиваться здоровье, а также начнут появляться боссы, которое усложнят прохождение этого режима. За каждую отбитую волну игрок получает деньги, чем больше прожитых волн, тем больше заработок. У игрока также будет возможность нанимать напарников и улучшать их для большей пользы. Таким образом, свободная поездка получит своего рода опциональный survival-режим, который позволит игрокам скоротать время и заработать средства на покупку различных вещей.

Так же авторы сказали, что пробуют вернуть в игру возможность вызова такси для поездки к нужной точке назначения - сложность вызывает то, что создатели игры почти полностью вырезали данную возможность, из-за чего ее необходимо восстанавливать практически с нуля. При этом возможность для Вито самому подработать таксистом в свободной поездке уже практически готова.

Несмотря на то, что большинство новых функций заявлено для свободной поездки, Night Wolves сказали, что уделяют не меньше внимания и доработке сюжетного режима игры - по словам авторов, им будет чем удивить игроков во второй версии модификации.

Авторы заявили, что планируют выпустить не только версию мода для классической Mafia II, но и для Definitive Edition, заодно исправив некоторые неприятные баги ремастера, которые так и не были исправлены разработчиками. По их словам, если тестирование пройдет удачно, новое версия мода выйдет уже в конце этого месяца, в противном случае им придется отложить обновление для исправления ошибок.