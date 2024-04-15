Создатели Mafia II: Final Cut вернут в игру вырезанный эпилог в предстоящем обновлении мода

Команда Night Wolves, создатели глобальной модификации Final Cut, одного из самых популярных модов для Mafia II, который возвращает многие вырезанные вещи в игру, продолжают делиться подробностями грядущего масштабного обновления модификации.

Ранее создатели сообщили о том, что в игре появятся метро, гонки и возможность покупки недвижимости, а теперь они рассказали о других, не менее важных для фанатов Mafia 2 вещах, которые в своё время были вырезаны создателями игры и которые будут добавлены во вторую версию модификации:

"В мод была добавлена известная всем вырезанная геймплейная фишка, а именно взаимодействие с багажником. Данную возможность мы анонсировали ещё давно, но она так и не была добавлена в первую версию. Теперь мы смогли полностью доделать данную функцию и она будет доступна игроку. Напоминаем, что данная возможность позволяет Вито класть оружие в багажник.



Вторая геймплейная фишка, которая напрямую связана с багажником - это ограниченный инвентарь. Теперь Вито не может таскать весь арсенал и доставать его из воздуха. Вито может нести пару пистолетов, а также два тяжелых оружия. Размер инвентаря можно будет увеличить в стрельбище Гарри. Вместе с ограниченным инвентарём, была добавлена возможность выбрасывать оружие, как это было в оригинальной Мафии.



И в третьих. Уже во второй обнове будет Эпилог." - Night Wolves

Судя по выложенному скриншоту с названием эпилога, создатели решили вернуть одну оригинальных вырезанных концовок игры. Из утекших в сеть документов о данной концовке известно то, что в ней Вито отказывается от мафиозных дел и решает открыть свой легальный семейный бизнес. В файлах игры осталось упоминание пиццерии Скалетта, которая предположительно предназначалась именно для этого эпилога.

Кроме того, Night Wolves сказали, что предстоящее обновление так же позволит выключить желто-коричневый фильтр, на который жаловались многие игроки в первой версии мода. В случае, если тестирование пройдет успешно, создатели планируют выпустить модификацию уже в конце апреля, в противном случае им придется отложить обновление для исправления ошибок.