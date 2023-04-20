Карточная стратегия Mahokenshi получит крупное обновление контента 26 апреля ©

Издатель Iceberg Interactive и разработчик Game Source Studio объявили о грядущем обновлении для Mahokenshi, включая сохранения, DLC и новую ожидаемую функцию: редактор миссий. Обновление выйдет 26 апреля.

Пакет DLC «Mahokenshi — The Designer's Guide» содержит несколько сложных карт, которые служат руководством для демонстрации потенциала редактора миссий, помогая создателям приступить к работе. Сам редактор миссий даст доступ к меню пользовательских миссий. Здесь вы можете удобно просматривать загруженные карты или создавать свои собственные, позволяя игрокам формировать свои собственные карты. Вы можете быть настолько изобретательны, насколько пожелаете, по одному гексу за раз, размещая полчища врагов, устанавливая цели, создавая квесты с наградами и многое другое. Это обширный инструмент, напрямую основанный на том, что разработчики использовали для создания кампании.

Когда игроки закончат и будут удовлетворены созданием карты, они могут просто загрузить ее в мастерскую Steam, сделав ее доступной для всех. Сообщество может загрузить его и попробовать через игровые меню. Рейтинговые карты также будут удобно создавать в мастерской, что даст игрокам четкий способ фильтрации на основе их предпочтений.

С этого момента сообщество может выбрать ваше приключение. Читайте комментарии, создавайте миссии, погружайтесь в 5-звездочные карты от других или будьте первопроходцами и попробуйте новые загруженные карты.