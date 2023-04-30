Состоялся выход "уютного" приключения Mail Time ©

Разработчики из Kela van der Deijl выпустили любопытную адвенчуру под названием Mail Time. Главная задача искателей приключений заключается в том, чтобы взять под управление маленького почтальона с шапкой в виде мухомора и разносить, как ни странно, посылки самым разнообразным представителям фауны большого леса. К слову, перемещаться он способен не только ножками по земле, но и по воздуху при помощи параплана и грибов, которые отталкивают героя при прыжке.

В 2022 году “уютный” платформер Mail Time получил хорошую финансовую поддержку через краудфандинговую платформу Kickstarter, поэтому теперь желающие могут насладиться новым приключением. Приобрести игру можно для ПК на площадке Steam и Epic Games Store за 568 рублей.