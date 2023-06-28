Анонсирована мультиплеерная гонка с видом сверху Make Way ©

Издатель Secret Mode и разработчик Ice BEAM анонсировали многопользовательскую гоночную игру с видом сверху Make Way. Проект создается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Релиз намечен на 2023 год.

Make Way — классическая многопользовательская гонка с видом сверху, где игроки вольны сами создавать треки, используя конструктор из различных элементов. Представленный ряд деталей и правда выглядит нелепо — тут вам и петли, качели, штопоры и даже железнодорожные переезды, а также всевозможные препятствия и бонусы. Всего в заезде участвуют четыре игрока.

Дебютный трейлер Make Way заставляет вспомнить старую-добрую Micro Machines, и это, наверное, комплимент.