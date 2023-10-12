Продолжительный геймплей амбициозного сайд-скроллера Mandragora ©

Последние несколько лет были чрезвычайно насыщенными для молодой студии Primal Game. Осенью прошлого года разработчики успешно завершили компанию по сбору средств на Kickstarter для своей дебютной игры Mandragora, а совсем недавно на Gamescom 2023 они представили эффектный трейлер проекта. Уже сегодня у игроков есть возможность детально погрузиться в мир Mandragora вместе с продолжительной демонстрацией игрового процесса.

Разработчики опубликовали 40 минут геймплея Mandragora, где показали главные особенности необычного сайд-скроллера, объединяющего в себе несколько жанров. Новая демонстрация показывает практически самое начало игры, где главный герой отправляется в лес на первую битву с боссом в виде огромного волка.

Mandragora представляет собой на первый взгляд привычный 2,5D сайд-скроллер. Главной особенностью первой игры от Primal Game станет необычное сочетание метроидвании и элементов "soulslike". Игроков ждет хардкорный геймплей в мрачном фэнтези мире с нелинейной историей, которая была написана Брайаном Митсодой, автором игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Mandragora запланирована к релизу на следующий год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.