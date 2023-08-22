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Mandragora 2024 г.
6.3 16 оценок

Вышел новый трейлер ролевой игры с боковой прокруткой Mandragora

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monk70
Новости

Ролевая игра с боковой прокруткой Mandragora выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2024 году, объявили издатель Marvelous Europe и разработчик Primal Game Studio в рамках Gamescom 2023: Opening Night Live.

В Mandragora человечество отдало мир монстрам. Люди прячутся за кирпичными стенами и частоколами невежества, построенными их лидерами. Радость и восторг — желанные драгоценности, недоступные массам. Это не тот мир, который вам обещали. Путешествуйте ночью и заберите его обратно.

Путешествуйте по миру, находящемуся в упадке, медленно становясь жертвой разрушительного воздействия энтропии. Сражайтесь со злобными врагами, бросайте вызов уникальным смертоносным боссам, встречайте новых союзников, врагов и все их оттенки и делайте суровый моральный выбор. Есть много путей, по которым стоит пойти. Выберите свой.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
alex_jay

Salt and Sanctuary с нормальным графонием

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