Вышел новый трейлер ролевой игры с боковой прокруткой Mandragora

Мир погрузился в хаос из-за нашествия монстров. Жители Фельдума вынуждены прятаться за крепкими укреплениями и отвлекающими приспособлениями, которые сооружают их лидеры. Радость и наслаждение жизнью стали редким и дорогим счастьем для немногих выживших. Это не то будущее, о котором они мечтали...

Вас ждёт путешествие по миру, который страдает от беды и постепенно разрушается под действием Энтропии. Вам предстоит сражаться с яростными врагами, бросать вызов смертельным боссам, находить новых друзей, новых недругов и других персонажей, а также сталкиваться с трудными этическими выборами. В этом мире есть много путей. Выберите свой.