Вышел новый трейлер ролевой игры с боковой прокруткой Mandragora

Ролевая игра с боковой прокруткой Mandragora выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2024 году, объявили издатель Marvelous Europe и разработчик Primal Game Studio в рамках Gamescom 2023: Opening Night Live.
В Mandragora человечество отдало мир монстрам. Люди прячутся за кирпичными стенами и частоколами невежества, построенными их лидерами. Радость и восторг — желанные драгоценности, недоступные массам. Это не тот мир, который вам обещали. Путешествуйте ночью и заберите его обратно.
Путешествуйте по миру, находящемуся в упадке, медленно становясь жертвой разрушительного воздействия энтропии. Сражайтесь со злобными врагами, бросайте вызов уникальным смертоносным боссам, встречайте новых союзников, врагов и все их оттенки и делайте суровый моральный выбор. Есть много путей, по которым стоит пойти. Выберите свой.
Salt and Sanctuary с нормальным графонием