Mandrake - фермерский симулятор с мрачной душой от создателей Sunless Sea

Студия Failbetter Games, подарившая игрокам атмосферные Sunless Sea и Sunless Skies, удивила фанатов новым направлением. На PC Gaming Show 2025 была анонсирована Mandrake — симулятор фермерства, в котором упор сделан не только на выращивание культур, но и на глубокий сюжет с элементами мистики.

В отличие от классических представителей жанра, Mandrake обещает мрачную, интригующую атмосферу и проработанных персонажей, взаимодействие с которыми будет играть ключевую роль. В трейлере показаны элементы геймплея: возделывание земли, обустройство дома, исследование таинственных лесов и городков, наполненных странными жителями и загадками.

Всё это сопровождается фирменным стилем Failbetter — тонким повествованием, готическим шармом и ощущением тайны, скрывающейся за повседневными делами.

Игра разрабатывается для ПК, релиз пока без даты. Mandrake уже доступна для добавления в список желаемого на Steam — не пропустите шанс оказаться на самой загадочной ферме в жанре.