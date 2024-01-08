Новый сборник ремастеров? Некоторые классические игры Rockstar Games стали пропадать с продажи

Внимательные пользователи обратили внимание на странную ошибку, которая затронула некоторые классические игры Rockstar Games. Большинство проектов от создателей знаменитой серии GTA остаются доступными для покупки, включая хиты прошлого через обратную совместимость, за исключением двух игр. По какой-то причине с продажи пропали Manhunt и The Warriors, что некоторые игроки связывают с возможным выпуском ремастеров.

Как сообщается, Manhunt и The Warriors в данный момент нельзя приобрести на консоли PS5. При этом игры остаются доступными для просмотра в общем каталоге, но через прямой поиск их найти на консоли невозможно. Цена на игры отображается только на официальном сайте PS Store, однако их покупка невозможна - пользователи жалуются на ошибку транзакции.

Пока эта проблема наблюдается только на консолях PlayStation, и она может быть вызвана небольшим техническим сбоем. Тем не менее игроки посчитали это слишком странным совпадением. Некоторые пользователи предполагают, что в скором времени может быть анонсирован ремастер классических игр Rockstar Games, поэтому проекты были изъяты из продажи. Также существует вероятность того, что игры будут включены в каталог подписки PS Plus, поэтому их нельзя приобрести.