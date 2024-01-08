Новый сборник ремастеров? Некоторые классические игры Rockstar Games стали пропадать с продажи

Внимательные пользователи обратили внимание на странную ошибку, которая затронула некоторые классические игры Rockstar Games. Большинство проектов от создателей знаменитой серии GTA остаются доступными для покупки, включая хиты прошлого через обратную совместимость, за исключением двух игр. По какой-то причине с продажи пропали Manhunt и The Warriors, что некоторые игроки связывают с возможным выпуском ремастеров.
Как сообщается, Manhunt и The Warriors в данный момент нельзя приобрести на консоли PS5. При этом игры остаются доступными для просмотра в общем каталоге, но через прямой поиск их найти на консоли невозможно. Цена на игры отображается только на официальном сайте PS Store, однако их покупка невозможна - пользователи жалуются на ошибку транзакции.
Пока эта проблема наблюдается только на консолях PlayStation, и она может быть вызвана небольшим техническим сбоем. Тем не менее игроки посчитали это слишком странным совпадением. Некоторые пользователи предполагают, что в скором времени может быть анонсирован ремастер классических игр Rockstar Games, поэтому проекты были изъяты из продажи. Также существует вероятность того, что игры будут включены в каталог подписки PS Plus, поэтому их нельзя приобрести.
Manhunt хотелось бы ремейк а не ремастер
ну кокстар то эксперт в гoвноремастерах, ща еще парочку просмотрит как с гта было и типа все скажут ну те ваще не виноваты лол то типа индусы ноунеймы а издатель даж не посмотрел че подсунули, но это ок xD кокстарка решила на бабки шкурануть всех перед шестеркой фейловой
Когда я слышу про переиздание от этой компашки у меня в голове всплывают неприятные флешбеки.
Как они их делают и какие платформы выбирают. Когда первый rdr прошёл мимо ПК, а переиздание трилогии самый лучший варик оказался по итогу ток на мобилках одному чёрту известно
Очень бы хотелось увидеть ГТА 4,но с таким отношением к своим играм не надо Спасибо
Скорее опять закончилась лицензия на какую-то музыку
Было бы круто увидеть Manhunt на движке Rage с интерактивными реалистичными казнями с детальной системой повреждений, но вряд ли они сейчас выпустят настолько жестокую игру
Жестокость уже можно, нельзя критиковать лгбт.
Также нельзя добавлять красивых женщин, а мужчины не должны произносить реплики о том что какая то там женщина красива, при этом женщины должны быть характером мужественнее мужиков и убивать маскулиных мужиков с консервативными традиционными взглядами
они рдр 1 и Миднайт Клаб ла на комп никак не родят.
Правильно говорят - единственная библиотека/архив игр это Торренты!
Ибо купленные игры не наши и в любой момент их нас лишают!
Так что те кто критикует торренты - вы ошибаетесь, они полезны в качестве библиотеки/архива!