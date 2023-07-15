Динамичная кооперативная игра Manic Mechanics вышла на Nintendo Switch ©

Компания 4J Studios, разработчик и издатель видеоигр, объявила о том, что динамичная кооперативная игра Manic Mechanics стала доступна для Nintendo Switch. Объединяйтесь с друзьями, чтобы отремонтировать как можно больше автомобилей в кратчайшие сроки, управляя различными автомобильными деталями, умело используя оборудование, быстро расставляя приоритеты задач и избегая веселых происшествий с вашей командой.

В Manic Mechanics до четырех игроков посещают одержимый моторами остров Октейн с целью заявить о себе как о лучших механиках. Игроки бросают вызов Мастерам-Механикам, которые правят островом, чтобы доказать, что их механики достойны вступления в гильдию механиков. Почините как можно больше транспортных средств (автомобилей, грузовиков, вертолетов, тракторов, НЛО и т. д.) до того, как истечет время. Чем жестче работает механика, тем больше возникает комедийного хаоса. Остерегайтесь препятствий, таких как разливы топлива, взрывающиеся шины, короткое замыкание роботов, бегущие в панике коровы и похищения инопланетянами.

На острове Октейн вас ждут пять разных районов на 25 уровнях, так что ни одна игра не будет похожа на другую. Хватай гаечный ключ и друзей и отправляйся в дикую поездку, чтобы стать мастером Manic Mechanics.