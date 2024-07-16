Manor Lords переедет на Unreal Engine 5

Эта стратегия даёт возможность окунуться в атмосферу средневековья и почувствовать себя настоящим лордом, управляющим собственными землями.
Начиная с маленькой деревеньки, вам предстоит вырастить её в процветающий город, полный жизни и движения. Придётся заниматься не только строительством новых зданий, но и налаживанием эффективного производства, чтобы обеспечить своих подданных всем необходимым. Ресурсы на первых порах ограничены, так что приготовьтесь экономно ими распоряжаться. Но по мере роста ваших владений появится возможность осваивать новые земли, открывая для себя их природные богатства.
Чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным, разработчики тщательно изучили зодчество и быт французских городов конца XIV столетия. Впервые в жанре градостроительных стратегий каждая деталь мира проработана с исторической достоверностью. Забудьте про избитые шаблоны европейского средневековья — здесь вас ждёт погружение в подлинную атмосферу той эпохи.
При возведении зданий вы не ограничены жёсткими рамками — располагайте их так, как считаете нужным. Старайтесь учитывать ландшафт, близость торговых путей и другие важные факторы. Начиная от центральной площади, вы будете постепенно расширять поселение, выстраивая жилые кварталы, ремесленные мастерские, склады и прочие объекты.
Игра предлагает поистине огромный ассортимент товаров — от простой одежды и еды до предметов роскоши. Чтобы производить всё это, потребуются целые цепочки по доставке сырья, его обработке на мануфактурах и сбыте готовой продукции. Продумывайте стратегию развития, решая, что важнее — благосостояние горожан или военная мощь. От правильного баланса будет зависеть благополучие ваших владений.
Чтобы заполучить ценные ресурсы, придётся расширять территорию, основывая новые поселения под разные задачи. Горняки будут добывать руду в шахтёрских колониях, а крестьяне обеспечат продовольствием ваши земли. Но имейте в виду, что в округе полно и других амбициозных правителей, жаждущих новых территорий и богатств. Неизбежно разразятся вооружённые конфликты за обладание спорными землями.
Когда настанет час сражений, помните, что ваши солдаты — не просто расходный материал. Это ваши любимые подданные, потеря каждого из которых станет тяжкой утратой для вас. Создавайте отряды из опытных ветеранов и новобранцев, обучайте их воинскому ремеслу. Без надёжных защитников не обойтись: будь то подавление мятежей, отражение набегов разбойников или захват новых земель. В крайнем случае, можно нанять отряды наёмников.
Ага-ага. Ведь переход с 4 на 5 анрыл стольким играм помог (нет). И производительность в них тут же вверх ползла (вот даже близко нет).
на 40 серии проблем нет // Vengel Bryde
А мне анрил 4 нравится , выглядит хорошо и даже очень и не очень требователен к моей 3060 ТИ
а как он осуществит переход на анриал? надо же спецом по этому движку быть, а он один и начал делать на нем, видимо, вообще не умеет в анриал. Получается , за донаты нанимает пацанов?
Не умеет в анрил что то совать?
Видимо это и есть развитие дальнейшее игры. Он бы ее для начала довел до логического завершения а то игру еще пилить и пилить. Главная проблема для клиентов не все переживут переезд на UE5 с UE4. Все-таки системные требования у этих версий движков различаются особенно касательно быстродействия видюхи. Но UE5 уже давно очень любит видеокарты.
Автор пишет что наоборот часть проблем решается с быстродействием. Но посмотрим, тут только массовый тест покажет. Причина переезда банальна: игра превращается в полноценный проект, это уже не соло разработка и даже не совсем инди, кроме того что набираются люди в команду, самое главное, они официально начали работать с Эпиками. Я так думаю. Если раньше это был просто соло разработчик который что там клепал, то теперь это конракт на поддержку со стороны Эпиков, и очевидно переход на UE5 связан именно с этим.
Вот его последний пост в твитере, вчерашний, как раз на тему быстродействия:
Новость же тухлая, очень тухлая. То что начался переход на UE5 автор написал еще до выхода текущего публичного билда. Он так же написал что берет паузу на этот переход. Последняя же новость, тоже вчерашня, он пилит озера и рыбалку или какое то рыбхозяйство, как дополнительный источник пищи. Возможно добавление "воды" на карту так же является следствием перехода на UE5, может и реки добавит, их просили многие.
Скриншот из его твитера.
Успокойся друг. Хочешь сделать хорошо иди и сделай. А не бухти.