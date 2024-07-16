ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 587 оценок

Manor Lords переедет на Unreal Engine 5

monk70
Новости

В ближайшие недели Manor Lords ждет масштабная переработка. Главное изменение — переход на Unreal Engine 5, который должен принести множество ожиданий относительно производительности. Помимо этого, появятся новые способы сбора ресурсов. Рыбалка, новые способы ведения сельского хозяйства и многое другое.

Вместе с обновлением рыбалки мы увидим переработку графики и порт на Unreal Engine 5, что должно показать не только гораздо более качественные текстуры и освещение, но и баланс производительности.

Переход на UE5 также сопровождается небольшим предупреждением о том, что Slavic Magic «осторожно относится к включению любых функций, влияющих на производительность, в Unreal Engine 5», несмотря на то, что «разрешение и резкость новой системы Virtual Shadow Maps действительно впечатляют». Более того, обновление будет сделано полностью необязательным, так что вы можете спокойно продолжать использовать старую версию игры.

Что касается того, когда именно выйдет обновление Unreal Engine 5 для Manor Lords, разработчик предположил, что «текущий план — несколько недель», что, конечно, довольно расплывчато.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Kind_Stone

Ага-ага. Ведь переход с 4 на 5 анрыл стольким играм помог (нет). И производительность в них тут же вверх ползла (вот даже близко нет).

1
Пользователь ВКонтакте

на 40 серии проблем нет // Vengel Bryde

0
Лицо со шрамом

А мне анрил 4 нравится , выглядит хорошо и даже очень и не очень требователен к моей 3060 ТИ

0
Denis Manulik

а как он осуществит переход на анриал? надо же спецом по этому движку быть, а он один и начал делать на нем, видимо, вообще не умеет в анриал. Получается , за донаты нанимает пацанов?

-1
Лицо со шрамом

Не умеет в анрил что то совать?

0
Egik81

Видимо это и есть развитие дальнейшее игры. Он бы ее для начала довел до логического завершения а то игру еще пилить и пилить. Главная проблема для клиентов не все переживут переезд на UE5 с UE4. Все-таки системные требования у этих версий движков различаются особенно касательно быстродействия видюхи. Но UE5 уже давно очень любит видеокарты.

-5
Jim_son

Автор пишет что наоборот часть проблем решается с быстродействием. Но посмотрим, тут только массовый тест покажет. Причина переезда банальна: игра превращается в полноценный проект, это уже не соло разработка и даже не совсем инди, кроме того что набираются люди в команду, самое главное, они официально начали работать с Эпиками. Я так думаю. Если раньше это был просто соло разработчик который что там клепал, то теперь это конракт на поддержку со стороны Эпиков, и очевидно переход на UE5 связан именно с этим.

Вот его последний пост в твитере, вчерашний, как раз на тему быстродействия:

I'm very careful about enabling any performance heavy features in Unreal Engine 5 because I know players want their game running as smoothly as possible, but I have to admit that the resolution & sharpness of the new Virtual Shadow Maps system is really impressive.

Новость же тухлая, очень тухлая. То что начался переход на UE5 автор написал еще до выхода текущего публичного билда. Он так же написал что берет паузу на этот переход. Последняя же новость, тоже вчерашня, он пилит озера и рыбалку или какое то рыбхозяйство, как дополнительный источник пищи. Возможно добавление "воды" на карту так же является следствием перехода на UE5, может и реки добавит, их просили многие.

Скриншот из его твитера.

0
Cybran42

Успокойся друг. Хочешь сделать хорошо иди и сделай. А не бухти.

0