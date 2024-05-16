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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 460 оценок

Продажи Manor Lords превысили два миллиона копий

butcher69
Новости

Компания Hooded Horse сообщила, что менее чем через три недели после запуска игры Manor Lords была продана во всех магазинах в количестве более двух миллионов копий.

Сенсационный дебют Slavic Magic состоялся в конце апреля под одобрительные отзывы критиков. В первые же выходные количество одновременных игроков только в Steam превысило 173 000, а первый миллион продаж был преодолен уже на следующий день. С тех пор соло-разработчик усердно обрабатывал отзывы игроков, и недавно первый патч был запущен в открытое тестирование.

"Было замечательно видеть, как многие игроки пробуют Manor Lords", - говорит генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер. "У нас были довольно оптимистичные и даже дикие надежды, но столь быстрое достижение двух миллионов копий Manor Lords превзошло даже их".

Manor Lords доступна в раннем доступе для PC через Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Ilja Zinovjev

0
Igor Udilov

Игра хороша, но одно разочаровывает - пройдут годы прежде чем она себя покажет на 100%.

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Вот насколько люди соскучились по вменяемой стратежке по средневековью. CA и СЕГА конечно редкие долдоны. Чем вкидывать бабло на поролоны, трои и прочие хуенасы, могли бы начать делать Медь 3. И сейчас гребли бы деньги лопатой.

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Пользователь ВКонтакте

Вот бы ещё была инфа про бюджет игры, чтобы прикинуть, успех это или провал? // Глеб Громов

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