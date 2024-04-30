Разработчик Manor Lords обещают усилить лучников и сделать сражения более веселыми

Градостроительный симулятор средневекового поселения с элементами военной стратегии Manor Lords от разработчика одиночки успешно стартовал на ПК. Вместе с релизом в игре было найдено несколько неприятных ошибок, одна из которых касается лучников. Автор проекта признал, что перестарался с их балансом и сделал эти отряды слишком слабыми. В будущих обновлениях для Manor Lords лучники получат должное усиление, а также разработчик постарается сделать сражения более увлекательными.
По словам автора игры Грега Стикзена, он намеренно ослабил отряды лучников в игре прямо перед релизом. Это было сделано сразу после того, как он увидел первые обзоры от прессы и ютуберов, которые ругали проект за слишком простые битвы из-за чрезмерно сильных лучников. В качестве простого решения разработчик надеялся просто ослабить их эффективность, но явно перегнул палку с этим и в какой-то степени усугубил ситуацию.
Стикзен пообещал уже в скором времени улучшить общую эффективность лучников в игре. В отличие от прошлого раза он не хочет спешить и перед реализацией этого исправления, собирается как следует оттестировать их поведение в бою, поэтому на это может уйти какое-то время. Также разработчик добавил, что в его видении Manor Lords может слегка пожертвовать исторической достоверностью ради увлекательных геймплейных моментов.
Всякий раз, когда я вижу, что кто-то на форуме предлагает хороший геймплейный момент, который было бы здорово иметь, неизменно находится какой-нибудь умник в комментариях, который говорит: "Но это не исторично". Я думаю, нужно понимать, что в основе игры лежит историческая достоверность, но от нее обязательно будут отклонения ради того, чтобы сделать игру. И многим из вас просто нужно смириться с этим.
— заявил Грег Стикзен.
Напомним, ранее автор анонсировал выход первого крупного обновления для игры. Дата релиза патча еще не определена, но он должен принести исправление ошибок и улучшение ИИ.
Баланс - дело тонкое. Вот с настройкой лучников он перестарался, сейчас они вообще никого не убивают. Эффективность надо было регулировать как-то по-другому, а не так, как сделано сейчас.
"находится какой-нибудь умник в комментариях, который говорит: "Но это не исторично"." - странно слышать столь резкое выражение от человека, который так бахвалился своей приверженностью историчности и который до сего дня обрубал все геймплейные решения, ей не соответствующие. Некрасиво, однако.