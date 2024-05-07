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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 405 оценок

Разработчик Manor Lords в восторге от пользовательских модов и народного творчества

Gutsz
Новости

Градостроительная стратегия Manor Lords вышла на ПК в раннем доступе. Разработчику-одиночке еще предстоит реализовать в игре множество обещанных механик и устранить ошибки. Тем не менее в игре хватает возможностей для развития поселения, а со сторонними модификациями их становится еще больше. Автор Manor Lords пришел в полный восторг, увидев на что способны даже самые простые моды к игре.

Официально в игре не реализована поддержка модификаций, однако это не останавливает энтузиастов. С момента релиза они успели выпустить около сотни различных модов, что не осталось без внимания со стороны разработчика. В недавнем сообщении он признался, что удивлен насколько хорошо работают пользовательские скрипты в игре, при том что он ничего не делал для оптимизации Manor Lords под моды. Поддержка модификаций реализована на уровне движка игры, что уже сейчас дает широкий простор для возможностей.

Автор игры похвалил энтузиастов за попытки самостоятельно изменить баланс игры, но особенно сильно его позабавили моды на изменение модели игрока. Он даже репостнул мод с добавлением Шрека на личную страничку, отметив тем самым потенциал модостроения в Manor Lords. Скачать полезные и просто забавные моды к игре можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
da2dy

Игра неплоха, но над механиками ещё работать и работать

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