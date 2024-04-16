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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
7.8 124 оценки

Средневековую стратегию Manor Lords добавили в список желаний уже более 2,5 миллиона пользователей Steam

Gutsz
Новости

На днях сеть заполнили многочисленные ролики с демонстрацией игрового процесса амбициозной Manor Lords, которая объединяет в себе градостроительный симулятор и масштабную стратегию с битвами в реальном времени. Эффектная демонстрация возможностей игры не прошла незамеченной у геймеров, и благодаря этому проект достиг внушительной цифры. На сегодняшний день Manor Lords добавили в список желаний уже больше 2,5 миллиона игроков, а сама игра уже больше полугода остается самой ожидаемой игрой в Steam.

О впечатляющем достижении Manor Lords рассказали в компании Hooded Horse, которая занимается изданием игры на ПК. Издатель отметил, что данные о добавлении игры в список желаний учитывают только цифровой магазин Steam. Проект также доступен в GOG, EGS и Microsoft Store. Количество желающих опробовать игру на релизе может быть еще больше, если учитывать эти платформы.

За проектом по-прежнему отвечает разработчик-одиночка, который поставил перед собой амбициозную цель "представить улучшенную версию Total War". Релиз Manor Lords состоится в рамках раннего доступа уже 26 апреля. Игра будет доступна бесплатно для игроков подписки Game Pass.

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Комментарии: 1
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Garris1304

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