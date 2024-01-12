В Manor Lords может появиться интересное решение в стиле Total War: Rome 2

Создатель стратегии Manor Lords, имеет привычку советоваться с игроками по поводу тех или иных элементов своей игры. Последним примером этого стала тема в X, благодаря которой разработчик получил хорошую идею о том, как реализовать один из элементов интерфейса.
Автор показал, как сейчас выглядят иконки над головами юнитов в игре, и признался, что такое решение ему не очень нравится. Это связано с тем, что он хочет, чтобы игроки могли быстро увидеть хотя бы полоски боевого духа и выносливости, но он знает, что многим людям не нравится, когда такие иконки вообще отображаются.
Столкнувшись с этой проблемой, автор решил обратиться к игрокам с просьбой подсказать, как ее решить. Один из них предложил сделать это как в Total War: Rome II. В этой стратегии значки стилизованы под вымпелы, где необходимая информация отображается различными символами, соответствующими античной эпохе, боевой дух показывается сменой цвета драгоценного камня, а потери символизируются постоянно возрастающим изнашиванием ткани.
Это удачное решение, поскольку оно предоставляет игрокам всю необходимую информацию и при этом не портит впечатления от игры, ведь эти значки выглядят как вымпелы, которые носят отдельные юниты.
Это предложение больше всего понравилось разработчику игры. Он заявил, что нечто подобное было одним из вариантов, который он рассматривал, и он думает, что сможет реализовать такое решение.
Вдохновение от Total War: Rome II кажется хорошим ходом. Нынешние значки войск Manor Lords функциональны, но совсем не вписываются в средневековую атмосферу. Использование вымпелов должно оказаться хорошей идеей, поскольку не испортит погружения в игру, а игрокам не понадобится много времени, чтобы понять, что означают те или иные элементы.
Напомню, что Manor Lords выходит на ПК. Релиз в раннем доступе запланирован на 26 апреля этого года. Со дня дебюта игра также будет доступна в PC Game Pass.
Мое почтение разработчику за такую скурпулезную работ. Жду игру.