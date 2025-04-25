Marathon от Bungie выйдет без одиночного режима

На старте шутера Marathon от Bungie не будет одиночного режима. Разработчики подтвердили, что в день релиза игра предложит только кооперативный формат. Это вызвало волну критики: даже поклонники extraction-шутеров ожидают возможность действовать в одиночку.
Геймдиректор Джо Циглер объяснил, что адаптация баланса, карт и системы лута под соло-прохождение требует значительных ресурсов, которых у команды сейчас нет.
Учитывая уже существующие претензии к визуальному стилю и темпу игры, отсутствие соло-режима может ещё сильнее ударить по доверию к Bungie — особенно на фоне проблем студии в последние годы.
сколько таких игр прожило после релиза - так что они могут не выпускать.
Сказали бы проще нам важен постоянный ручеек денег. А они начали нести чушь про баланс, систему лута и т.д.
p.s. по классике игрока нужно сначала зацепить одиночкой, а уж потом дабы удержать, направить его в мультик.
Потом скажут после закрытия, "вы просто игру не поняли, быдло".
Самое интересное в этой игре - повторит ли судьбу конкорда
Concord 2 вот настоящие название так же провалиться если не громче