Marathon от Bungie выйдет без одиночного режима

На старте шутера Marathon от Bungie не будет одиночного режима. Разработчики подтвердили, что в день релиза игра предложит только кооперативный формат. Это вызвало волну критики: даже поклонники extraction-шутеров ожидают возможность действовать в одиночку.

Геймдиректор Джо Циглер объяснил, что адаптация баланса, карт и системы лута под соло-прохождение требует значительных ресурсов, которых у команды сейчас нет.

Учитывая уже существующие претензии к визуальному стилю и темпу игры, отсутствие соло-режима может ещё сильнее ударить по доверию к Bungie — особенно на фоне проблем студии в последние годы.