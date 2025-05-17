Разработчики Marathon провели стрим на фоне скандала с плагиатом

Bungie провела стрим, посвященный грядущему шутеру Marathon, где планировалось обсудить итоги недавнего альфа-тестирования и, возможно, показать новые детали игрового процесса. Однако значительная часть эфира была посвящена не столько игровым моментам, сколько разгоревшемуся скандалу с плагиатом, который разработчикам пришлось неуклюже комментировать в прямом эфире. Арт-директор проекта Джозеф Кросс, выглядевший на трансляции заметно напряженным, подтвердил, что один из художников действительно использовал чужие графические элементы без разрешения на ранних стадиях пре-продакшена еще в 2020 году. Эти ассеты, к сожалению для студии, попали в альфа-билд игры.
Кросс от лица команды принес извинения художнице Antireal, чьи работы были неправомерно использованы, и заверил аудиторию, что студия проводит полный внутренний аудит и пересматривает процессы проверки контента, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Весь спорный контент будет удален из игры. Из-за "множества причин", вероятно, частично связанных с этим инцидентом и необходимостью дополнительных проверок, разработчики также решили существенно сократить демонстрацию нового материала, изначально запланированного для этого стрима.
Перспективы Marathon пока остаются довольно туманными, несмотря на попытки студии сохранить позитивный настрой.
С каждой новой новостью все понимают что игру ждёт провал, но они продолжают упорно гнуть свою линию в надежде на что, аудитория внезапно за 3 месяца до релиза вдруг начнёт писать оды игре и разрабам, ну что за бред
никчемные
Про это воровство уже неинтересно читать; сколько существует человечество - столько существует и оно. В разнообразных видах и с различной степенью наглости. Фенька лишь в том как стырить чтобы в глаза не бросалось. В основном прут модели и вуалируют их перекрасом....повсеместно. Ну, кто совсем без головного мозга - те вставляют в своё ' as is'. И происходит это во всех сферах абсолютно, как в официальных так и в любительских. Помню на Nexus гулял половой орган (изначальный автор неизвестен), который лепили все кому не лень и ко всему что движется.....
Лучший ход для сони будет отменить этот кал. Вон Гиен отменили и все уже про них забыли. По крайней мере репутационный удар для Сеги был нанесён минимальный. Тут же будет 2 провала подряд судя по всему, и как они после этого собираются даже хороший онлайн-сервис выпускать? Аудитория уже любую игру будет воспринимать в штыки и изучать под лупой.