Разработчики Marathon провели стрим на фоне скандала с плагиатом

Bungie провела стрим, посвященный грядущему шутеру Marathon, где планировалось обсудить итоги недавнего альфа-тестирования и, возможно, показать новые детали игрового процесса. Однако значительная часть эфира была посвящена не столько игровым моментам, сколько разгоревшемуся скандалу с плагиатом, который разработчикам пришлось неуклюже комментировать в прямом эфире. Арт-директор проекта Джозеф Кросс, выглядевший на трансляции заметно напряженным, подтвердил, что один из художников действительно использовал чужие графические элементы без разрешения на ранних стадиях пре-продакшена еще в 2020 году. Эти ассеты, к сожалению для студии, попали в альфа-билд игры.

Кросс от лица команды принес извинения художнице Antireal, чьи работы были неправомерно использованы, и заверил аудиторию, что студия проводит полный внутренний аудит и пересматривает процессы проверки контента, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Весь спорный контент будет удален из игры. Из-за "множества причин", вероятно, частично связанных с этим инцидентом и необходимостью дополнительных проверок, разработчики также решили существенно сократить демонстрацию нового материала, изначально запланированного для этого стрима.

Перспективы Marathon пока остаются довольно туманными, несмотря на попытки студии сохранить позитивный настрой.