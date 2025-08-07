Шутер Marathon хотят выпустить до апреля 2026 года, но проект могут отменить

Ранее игру перенесли на неопределенный срок

Финансовый директор корпорации Sony Лин Тао в отчете перед инвесторами заявила, что экстракшен-шутер Marathon выйдет до конца текущего фискального года, то есть до 31 марта 2026-го. То же самое она говорила и в июне — незадолго до переноса игры на неопределенный срок. Тао допустила, что проект могут в итоге отменить, но на текущем этапе опасаться не стоит.

Сейчас мы устраняем проблемы. Поэтому мы уверены, что запуск состоится. Если же он будет отменен, нам придется пересмотреть прогнозы. Однако на данный момент это [отмена] не ожидается.



Лин Тао, финансовый директор Sony

Проблемы, которые упомянула Тао, ранее стали причиной переноса игры. Разработчикам не понравились отзывы после альфа-тестирования, и улучшению шутера решили уделить больше времени. Кроме того, свою роль сыграл скандал с плагиатом концепт-артов Marathon, который произошел в мае. Изначально игру хотели выпустить 23 сентября.