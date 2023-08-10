Трейлер обновления Plunder для шутера Marauders ©

Сегодня Small Impact Games и Team17 Digital объявили о четвертом бесплатном крупном обновлении контента для шутера Marauders в раннем доступе Steam — «Plunder». В новом обновлении игроки могут перейти в совершенно новый режим игры, ориентированный только на соло, где шесть других игроков, замаскированных под рейдеров, начнут матч с базовой экипировкой и должны будут критически использовать свое время, охотясь за новой добычей и следя за оставшимся у них кислородом.

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Новый режим также предоставляет игрокам возможность зарабатывать XP за убийства в PVP, а также добавляет в стандартный режим совершенно нового врага, «Бандит», гоблина с добычей, которого игроки смогут отслеживать до обычных тайников с добычей в определенном рейде. такие места, как космопорт, шахтерский фрегат, терраформер и шахта астероидов.

Small Impact Games также представила обновленную дорожную карту для Marauders с подробным описанием дополнений и изменений, которые появятся в игре до конца года.