В Mario + Rabbids: Sparks of Hope появится Рэйман

Отправляйтесь в межпланетное путешествие вместе со своими любимыми персонажами — Марио и кроликами.

По всей вселенной свирепствует тёмная сила Cursa, которая уничтожает каждого, кто встаёт на пути, и пытается поглотить абсолютно всю энергию искр — таинственных существ, представляющих собой нечто среднее между кроликами и ламами.

Вам предстоит посетить множество загадочных планет и очистите каждую от разрушительного влияния Cursa. Вам также необходимо собирать и защищать удивительных искр, чтобы обратить могущественную силу против старых и новых противников.