В Mario + Rabbids: Sparks of Hope появится Рэйман

Ubisoft подтвердила появление долгожданного Рэймана в Mario + Rabbids: Sparks of Hope, и нам не придется долго ждать, так как DLC выходит 30 августа.
Вместе с ним возвращается один из самых любимых боссов франшизы, Призрак Бвохперы, а также афиша события.
Рэйман вернулся! И он — специальный гость в таинственном новом измерении: Phantom Space Opera Network. Призрак, харизматичный призрачный босс из Mario + Rabbids Kingdom Battle, тоже возвращается и просит помощи в повышении посещаемости своего канала. Он исследует потрясающие телевизоры, участвует в драматических битвах и ведет вашу команду к проведению величайшего шоу в истории. Вы найдете Призрака в новом DLC для Mario + Rabbids: Sparks of Hope, который поступит в продажу 30 августа.