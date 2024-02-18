Представлен релизный трейлер головоломки Mario Vs. Donkey Kong

В этой игре Марио предстоит спасти похищенных Донки Конгом игрушечных мини-Марио. Игрокам нужно будет преодолевать разнообразные препятствия, решать головоломки и сражаться с главным антагонистом.

Чтобы вернуть всех мини-Марио, герою потребуются смекалка и ловкость. Кроме одиночного режима, игра поддерживает кооператив на одном экране для совместного прохождения с другом.