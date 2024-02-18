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Mario vs. Donkey Kong 16.02.2024
Адвенчура, Аркада, Платформер
7.2 12 оценок

Представлен релизный трейлер головоломки Mario Vs. Donkey Kong

butcher69
Новости

Mario Vs. Donkey Kong уже доступна на Nintendo Switch, и, конечно же, не обошлось без релизного трейлера. По сути, ролик построен как американский рекламный ролик, с фразой "Но подождите, это еще не все!", которая используется для того, чтобы рассказать о механиках и ситуациях, которые украшают этот ремейк классической игры для Game Boy Advance.

Получившая в международной прессе отличные оценки за редким исключением, Mario Vs. Donkey Kong предлагает удачный микс из платформера и головоломок, который не может не порадовать поклонников продукции Nintendo.

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