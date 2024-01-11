Трейлер Mario vs. Donkey Kong подтверждает наличие нового контента и казуального режима

Появился новый трейлер к игре Mario vs. Donkey Kong от Nintendo, ремейку классической игры 2004 года для Game Boy Advance, выходящей на Nintendo Switch. Он обещает более 130 уровней и демонстрирует новый контент. Ознакомьтесь с ним ниже.

В двух новых мирах - Merry Mini-Land и Slippery Summit - появились новые враги и сюжеты. В них также появились новые уровни Plus и Expert для прохождения дополнительных испытаний. Кроме того, в игре появился новый режим Time Attack, в котором игроки могут соревноваться за лучшее время. В то время как классический стиль игры остался, появилась новая опция Casual, предоставляющая больше возможностей для ошибок.

Mario vs. Donkey Kong выходит 16 февраля на Nintendo Switch. Игра является духовным наследником Donkey Kong, в ней Марио будет отвоевывать мини-Марио у своего давнего соперника. В отличие от традиционных платформеров про Марио, игроки должны решать головоломки и обходить препятствия, чтобы собирать ключи, открывать двери и даже направлять мини-Марио, а кульминацией станет схватка с боссом Донки Конгом.